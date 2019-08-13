Названы последствия отмены санкций против России

На протяжении пяти лет в России проводится политика импортозамещения в сфере пищевой промышленности, поводом для активизации которой стали антироссийские санкции западных стран и ответные меры Москвы. Эксперты рассказали о том, что может произойти, если взаимные ограничения все же будут сняты.

прочитано 467 раз