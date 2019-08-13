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Экономика

Названы последствия отмены санкций против России

Фото: www.globallookpress.com
На протяжении пяти лет в России проводится политика импортозамещения в сфере пищевой промышленности, поводом для активизации которой стали антироссийские санкции западных стран и ответные меры Москвы. Эксперты рассказали о том, что может произойти, если взаимные ограничения все же будут сняты.
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С августа 2014 года в ответ на попытки экономического давления со стороны Евросоюза и США Россия частично прекратила импорт из этих государств. Ограничительные меры коснулись мяса, колбасы, рыбы, морепродуктов, овощей и фруктов, а также молочной продукции. Запрет действует до 2020 года, но может быть при необходимости продлен.

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Подобная политика стала хорошим стимулом для развития соответствующих отраслей в России. Однако если западные санкции будут отменены, то у руководства страны появится повод не продлевать и продовольственное эмбарго. О том, как в таком случае Москва сможет поддержать российского производителя, рассказал руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Это был бы либо запрет на ввоз на основе каких-то биологических претензий, то есть чистоты или загрязненности продуктов, либо это таможенные пошлины", – цитирует эксперта НСН. Ввозить в страну продукты на невыгодных для отечественного производителя условиях страны обязывает Всемирная торговая организация. Однако сейчас она находится в глубочайшем кризисе, поэтому на ее решения мало кто обращает внимание, добавил Колташов.

"На смену контрсанкциям, вероятно, со временем придут заградительные пошлины", – предположил он.

Сопредседатель Союза потребителей "Росконтроль" Александр Борисов, в свою очередь, отметил, что также российские власти могли бы поддержать отечественного производителя с помощью диверсификации. "Нужно диверсифицировать именно вопросы поддержки крестьянских фермерских хозяйств на территории России не по принципу объема, по принципу поддержки человека на земле, который производит больше продуктов питания", – уверен специалист.

Автор: 13 августа 2019, 17:09

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