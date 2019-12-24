Рубль укрепляет позиции по отношению к доллару и евро

Российский рубль продолжает укреплять свои позиции по отношению к западным валютам. По состоянию на вторник, 24 декабря, курс рубля по отношению к доллару понизился на 15,72 копейки, а к евро – на 38,02 копейки.
Таким образом, официальный курс рубля на сегодня составляет:
- 62,24 за доллар
- 68,99 за евро
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