Россия нашла управу на взбунтовавшегося Лукашенко
Для двух белорусских мясокомбинатов временно закрыли российский рынок. Ограничения коснулись Глубокского и Ошмянского мясокомбинатов, сообщает Россельхознадзор. Такое решение принято в связи с повторным выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России. Запрет начал действовать 15 января.
Накануне, 14 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил Александру Лукашенко о поддержке со стороны России и призвал белорусского президента ценить оказываемую стране помощь. Глава правительства упомянул многомиллиардные кредиты, которые Москва предоставила Минску. При этом Медведев отметил, что Россия не требует возврата этих средств и в случае необходимости предоставит братской стране отсрочку.
Несколько дней назад белорусский президент выступил с угрозами в адрес нашей страны, заявив, что если Кремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост, защищающий Россию на западном направлении, исчезнет. Эксперты сочли эти слова о возможной потере единственного союзника, прикрывающего Россию на западных границах, банальным шантажом.
Операция «преемник»: стоит ли Лукашенко бояться на выборах ставленника Кремля?https://t.co/5m4BwEDxGZ#лукашенко #операция_преемник pic.twitter.com/vxgBwad2EW— Газета Салiдарнасць (@gazetabycom) 14 января 2019 г.
Странно, что Лукашенко сделал такое заявление спустя несколько дней после интенсивных переговоров с Владимиром Путиным. Перед Новым годом белорусский лидер дважды за неделю прилетал в Москву и по несколько часов беседовал с российским президентом. После этих визитов Лукашенко заявил, что все двусторонние проблемы практически решены, а создание Союза России и Белоруссии – дело выполненное.
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