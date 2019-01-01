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Экономика

Что будет с курсом рубля в новом году

Фото: Дни.ру
Так исторически сложилось, что после прогноза погоды вторым по значимости для россиян в последние два десятка лет стал курс доллара. Сейчас за ним следят менее пристально по сравнению с 90-ми годами, но этот показатель по-прежнему в центре внимания. Что будет с курсом в наступившем году, как отразятся котировки на жизни граждан – на эти вопросы Dni.Ru попросили ответить финансовых экспертов, банкиров и экономистов.
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На динамику рубля влияет три основных фактора: текущее состояние платежного баланса, которое, в том числе, задает корреляцию курса рубля с нефтью, политика Минфина и Центробанка, а также спрос на риск, как в глобальном масштабе, так и в отношении России, пояснил аналитик финансовой группы "Калита-финасн" Дмитрий Голубовский.

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Америка хочет утопить рубль

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Эксперт уверен, что в наступившем году рубль продолжит слабеть на фоне стагнации российской экономики. По прогнозу финансиста, продолжится спад инвестиций, упадет платежеспособность закредитованного населения. Негативную роль сыграют качество административной среды и высокие политические риски.

Если внешняя политика не наложит какой-то непредсказуемый отпечаток на события, то к концу 2019 года доллар будет стоить 75 рублей – такой прогноз сделал Дмитрий Голубовский. Аналитик советует гражданам вкладываться в валютные депозиты, они помогут сохранить сделанные накопления.

Примерно такой же прогноз дал руководитель программы "MBA – Банковский менеджмент" школы бизнеса МИРБИС Владимир Григорьев. По его мнению, стабильностью и устойчивостью рубль в 2019 году отличаться не будет и к декабрю котировки будут на уровне 70-75 рублей за доллар.

Фото: Агентство городских новостей

По мнению начальника казначейства СДМ-Банка Эдуарда Лушина, для российской экономики комфортным является умеренно ослабевающий рубль, но только в пределах, не ускоряющих рост инфляции. А вот растущие цены на нефть, которые сейчас привязаны к курсу, и крепкий рубль могли бы привести к снижению конкурентоспособности секторов экономики, не имеющих отношения к нефти и газу.

"Для текущего состояния экономики важен гибкий курс рубля. К сожалению, в данный момент эта гибкость искажается покупками Минфином валюты при малейшем укреплении рубля", - сказал Лушин.

Аналитик QBF Денис Иконников прогнозирует в 2019 году усиление тренда на постепенное ослабление рубля. "Оно выгодно российской экономике, поскольку она является экспортоориентированной. Слабый рубль способствует увеличению рублевой выручки российских компаний из секторов нефти и газа, металлов и добычи, нефтехимии, что приводит к росту акций данных компаний, а также повышению их дивидендов", - полагает эксперт.

Фото: www.globallookpress.com

Серьезных изменений на валютном рынке ждет руководитель управления ценных бумаг "Рыков групп" Георгий Золотов. Он уверен в том, что грядущий мировой и в особенности европейский финансовый кризис в 2019 году затронет и Россию. Эксперт перечислил факторы, свидетельствующие о грядущей катастрофе: проблемы Италии с дефицитом бюджета, нерешенные споры Великобритании и Евросоюза по брэкзиту, нестабильность крупнейших банков Европы и падение темпов роста ведущей экономики Старого Света – Германии. Все это окажет сильное влияние на мировые рынки.

"Сегодня для правительства единственный способ затащить инвестиции в российскую экономику – делать все возможное для стабильности курса национальной валюты",  – сказал эксперт.

О важности скоординированных действий кабмина и Центробанка на валютном рынке говорили нам многие эксперты. По мнению руководителя отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константина Кочергина, денежно-кредитная политика государства будет являться важным фактором влияния на курс рубля. Также, по мнению эксперта, в 2019 году курс рубля будет находиться под влиянием внешней политики, санкционной риторики и котировок цен на нефть.

Фото: www.globallookpress.com

 "По-прежнему будет оставаться важной тема действий России в Сирии и на Ближнем Востоке, что негативно воспринимается западными партнерами. На этом фоне можно будет слышать антироссийскую риторику, которая оказывает негативное влияние на рубль, а в особенности на отношение иностранных инвесторов к инвестициям в Россию", – отметил Кочергин. По его мнению, угрозы новых антироссийских санкций будут оставаться одним из рычагов международного давления на Кремль.

Если обобщить мнения всех высказавшихся экспертов, можно предположить, что серьезных изменений на валютном рынке в 2019 году ждать не стоит. А значит, много заработать на колебаниях курса той или иной валюты в краткосрочной перспективе вряд ли получится. Так что, лучшим новогодним советом по-прежнему остается старое проверенное правило: не хранить все яйца в одной корзине.  

Фото: www.globallookpress.com

Автор: Александр Комаров1 января 2019, 20:24

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