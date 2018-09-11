Все рухнет: названа причина нового мирового кризиса

Очередной глобальный кризис близко, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Bank of America Merrill Lynch. По их мнению, эпицентром нестабильности, спровоцированной слабостью развивающихся рынков, может стать Европа.



Стратег банка Томми Риккетс напомнил, что фондовые рынки Старого Света в последнее время демонстрируют весьма удручающие результаты, в то время как стоимость валют развивающихся стран снижается к доллару. Все это может оказать крайне негативное влияние на Европу с ее открытой экономикой и высоким уровнем задолженности.

Впрочем, американцам отсидеться также не получится: по мнению Риккетса, в случае начала глобального кризиса он непременно ударит по США. "Если валютный кризис развивающихся стран станет глобальным и затронет все группы активов, то опасность будет исходить из Европы", – сказал аналитик.

На фоне сообщений о новом витке глобального кризиса курс рубля продолжает демонстрировать нестабильность. Российская валюта начала падение в апреле после введения санкций против ряда физических и юридических лиц. На волне ожиданий новых ограничительных мер "деревянный" продолжил падать в августе.





Так, в середине прошлого месяца за доллар давали более 68 рублей. Накануне в ходе торгов на Московской бирже американская валюта пробила планку в 70 рублей, евро вырос до 81 рубля. Вторник, 11 сентября, отметился небольшим укреплением "деревянного".

Впрочем, экономисты призывают не расслабляться. По их мнению, укрепление доллара к рублю продолжится даже несмотря на сравнительно высокие цены на нефть. Всему виной отток капитала, ожидание новых санкций, а также геополитическая нестабильность.