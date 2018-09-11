Все рухнет: названа причина нового мирового кризиса
Стратег банка Томми Риккетс напомнил, что фондовые рынки Старого Света в последнее время демонстрируют весьма удручающие результаты, в то время как стоимость валют развивающихся стран снижается к доллару. Все это может оказать крайне негативное влияние на Европу с ее открытой экономикой и высоким уровнем задолженности.
Впрочем, американцам отсидеться также не получится: по мнению Риккетса, в случае начала глобального кризиса он непременно ударит по США. "Если валютный кризис развивающихся стран станет глобальным и затронет все группы активов, то опасность будет исходить из Европы", – сказал аналитик.
На фоне сообщений о новом витке глобального кризиса курс рубля продолжает демонстрировать нестабильность. Российская валюта начала падение в апреле после введения санкций против ряда физических и юридических лиц. На волне ожиданий новых ограничительных мер "деревянный" продолжил падать в августе.
Так, в середине прошлого месяца за доллар давали более 68 рублей. Накануне в ходе торгов на Московской бирже американская валюта пробила планку в 70 рублей, евро вырос до 81 рубля. Вторник, 11 сентября, отметился небольшим укреплением "деревянного".
Впрочем, экономисты призывают не расслабляться. По их мнению, укрепление доллара к рублю продолжится даже несмотря на сравнительно высокие цены на нефть. Всему виной отток капитала, ожидание новых санкций, а также геополитическая нестабильность.
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