К чему приведет повышение ключевой ставки Центробанком

В конце минувшей недели, 14 сентября, Центробанк объявил о повышении ключевой ставки на 0,25% – до 7.5%. Произошло это впервые с 2014 года – в течение последних нескольких лет ставка только снижалась. Незначительное ее повышение породило массу слухов о том, что теперь-то кредиты точно подорожают (ипотека в том числе), цены взлетят, ну и вообще многие увидели в этом недобрый знак. Почему – и сами не могут объяснить.

Предлагаю разобраться: что же происходит на самом деле?

Что вообще такое ключевая ставка и зачем она нужна

Ставка Центробанка – это, упрощенно говоря, оптовая цена, по которой ЦБ РФ продает деньги коммерческим банкам. Деньги в данном случае являются товаром. Банки, выдавая кредиты гражданам, организациям, государству, как и любые коммерческие структуры, немного "накручивают" цену денег – ведь они должны получать прибыль и подстраховываться от разного рода рисков.

Ключевая ставка просчитывается и устанавливается с учетом разных моментов – в частности того, что сейчас банки стали кредитовать заемщиков и на довольно длительное время – до 25, а то и до 30 лет. Если серьезно ошибиться в долгосрочных прогнозах, это может привести и к очень серьезным негативным экономическим последствиям. Естественно, анализируется и ситуация на мировом рынке. И, как на всяком рынке, Центробанк – в данном случае как продавец, руководствуясь разными факторами, повышает или понижает цену на свой товар.

Раз ставка пошла вверх, значит, ситуация не ахти?

Сейчас начались едва ли не панические настроения из-за того, что ключевая ставка выросла впервые с 2014 года. Но давайте вспомним, насколько стремительно она все это время снижалась.

Резкий скачок ключевой ставки – с 9,5 до 17% произошел всего за один день, 16 декабря 2014 года. К исходному уровню в 9,5% ставка вернулась в мае 2016-го, а к осени нынешнего года она составила 7,25%.

Считаю, снижение ключевой ставки было, в частности, "закреплено" вступлением в силу в середине 2016 года Федерального закона о кадастровой оценке недвижимости. С началом его действия экономика страны пошла по тому же пути, по которому давно идут экономики всех развитых стран: работа банковской системы и в большой степени инфляция регулируются в первую очередь залоговыми активами, самый качественный из которых – недвижимость.Эти изменения можно назвать коренными для российской банковской системы. Процесс становления и развития новой экономики еще только набирает обороты, она становится на цивилизованные рельсы, поэтому радикально ключевая ставка в обозримом будущем уже не изменится. А колебания на 0,25-0,5% в ту или другую сторону – это не более чем временная ее корректировка с учетом актуальных событий.

Что будет с процентами по кредитам

Несмотря на то, что сейчас большинство коммерческих банков не спешат делать заявления по этому поводу, есть основания думать, что подорожания кредитов все-таки не будет. Как уже было сказано, 0,25% – не настолько глобальное повышение, чтобы оно могло на что-то повлиять. И, по мнению многих экспертов, изменения, если они и будут, в наименьшей степени коснутся ипотечных кредитов.

В любом случае – почему бы не воспользоваться моментом и не взять дешевую ипотеку. Как уже было сказано, недвижимость – это тот актив, который не "лопнет" ни при каких экономических условиях.

А вдруг ключевая ставка будет и дальше расти?

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в связи с последними событиями заявила: "Мы сейчас находимся в диапазоне нейтральной ставки". А нейтральный – это тот уровень ставки, при котором достигается целевой ориентир инфляции, все производственные мощности загружены, а денежно-кредитная политика не оказывает на экономику ни сдерживающего, ни стимулирующего воздействия.

Кстати, интересный факт: автор понятия нейтральной процентной ставки, шведский экономист Кнут Викселль, в своей книге "Процентная ставка и цены", написанной в 1898 году, оперировал вполне житейскими, далекими от наукообразности вещами. Викселль понимал нейтральную ставку так: это такой уровень процентной ставки за кредиты, который не вызывает ни роста, ни падения товарных цен и регулируется только спросом и предложением. И хотя с тех пор экономисты создали немало работ по этой теме, а само понятие нейтральной ставки претерпело некоторые изменения, для простоты понимания того, что происходит сейчас, определение Кнута Викселля вполне годится.

Но вернемся из позапрошлого в нынешний век. Так вот, по словам Эльвиры Набиуллиной, уровень нейтральной ставки в 6–7% на средне– и долгосрочную перспективы не изменился, хотя Центробанк, разумеется, будет "оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, учитывая динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков". Впрочем, это Центробанк делал всегда.

Словом, причин для переживаний нет. В более "земных" сферах, чем экономика высшего пилотажа, мы регулярно наблюдаем, например, сезонные колебания цен на некоторые товары. Однако не делаем при этом далеко идущих выводов. Так и тут: ситуация стабильна, а некоторые корректировки ключевой ставки – это просто поправка на конкретные экономические условия.