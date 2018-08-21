Почему падает рубль

Шубская родила Овечкину первенца Степаненко судится с Петросяном Главные события Москвы Дом-2 Эксклюзив

Самое читаемое

Смерть перечеркнула планы Степаненко
Внезапная кончина Серебрякова стала ударом для поклонников
Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл
Обнародованы доказательства обмана жены Гогена Солнцева и Андрея Малахова
В семье Анны Семенович произошла трагедия
Безутешная Зудина бросилась к гробу с Брусникиным
партнеры
Вторник 21 августа
Лента новостей
22:01
На Украине готовят дело о госизмене Порошенко
21:33
Волочкова устроила религиозный скандал
21:32
В Испании поезд с пассажирами столкнулся с грузовиком
21:29
В Москве водителя скорой оштрафовали за помощь избитому
21:15
Житель Башкирии заживо сжег свою семью
20:53
Лихач на Priora покалечил пассажиров в Волгограде
20:48
Бузову поймали на наглом вранье
20:40
Иномарка протаранила жилой дом в Удмуртии
20:35
В Казани пытались продать Библию за семь миллионов
20:23
Жителя Тагила отправили в тюрьму на 11,5 года за сувенир из Перу
20:11
Захарова побила Высоцкую в мини-шортах
20:04
В Тобольске пассажирка покалечилась в автобусе
19:30
В ДТП под Нижним Новгородом пострадал ребенок
19:23
На заводе под Ростовом рабочий сломал позвоночник
19:16
При обрушении крыши в центре Петербурга пострадал ребенок
19:12
Самые странные наряды на премии MTV
19:09
"Единая Россия" широко отметит День флага
18:55
Мадонну освистали за грубые слова об умершей певице
18:51
Неожиданное продолжение лесбийского скандала с Тереховой
18:38
Эксперты оценили настройку пенсионной системы
18:19
Развеян самый главный миф об изменах
18:15
Рапунцель после истерики заявила об уходе из "Дома-2"
18:00
Володин заявил о необходимости срочной настройки пенсионной системы
18:00
На людей в центре Петербурга упала крыша
17:47
Украинцы разоблачили ложь Киева о Крыме
17:42
"Семейно отметили": Тарасов о появлении в гостях у Бузовой
17:23
В Чите пенсионер забыл в троллейбусе сумку с миллионом
17:13
В Госдуме широко обсудили настройку пенсионной системы
17:02
Звезда "Дома-2" сняла интимное видео с изуродованным фриком
16:52
Обидчивый танцор устроил побоище в столичном клубе (видео)
16:42
В Москве начался крупный пожар
16:36
Экс-солистка "Блестящих" в ужасе после нападения живодера с ножом
16:29
Мать отправляла звезду "Ранеток" к богатому любовнику
16:19
Участник "Дома-2" разбился при падении с балкона
16:18
Общественные слушания в Думе идут более четырех часов
16:18
В Австралии умер Тарзан из России
16:02
Под Уфой пешехода насмерть сбили на зебре
15:54
Кокорин ушел от жены к Дзюбе
15:50
81-летний Кончаловский показал страсть к Высоцкой на публике
15:46
Под Москвой пьяный водитель подрался с полицейскими
15:45
Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева
15:24
Сделала ЭКО: Малахов разнюхал о беременности 49-летней Бледанс
15:17
Надежды нет: сенсационные данные о состоянии Кобзона
14:59
Садальский отправил лечиться разбитую инсультом жену Мягкова
14:54
Украина опозорилась во время открытия консульства
14:51
Звезда "Убойной силы" вогнала в краску Корчевникова
14:45
Топ-5 романтических мест для двоих
14:33
"Вздымающаяся грудь": Пелагея удивила своим видом на съемках шоу "Голос"
14:33
Красавец-жених променял Бузову на мужчину
14:28
Почему диеты не работают
14:22
Видео из нового сезона шоу "Импровизация" утекло в Сеть
13:57
Бородина откровенно о романе с женатым мужчиной
13:43
Звезда шоу "Холостяк" потеряла дочь
13:39
В России появится эффективная пенсионная система
13:32
В Новой Москве ребенок впал в кому после обрезания на дому
13:31
Жена изменяла Успенскому с мальчишкой из интерната
13:30
Дочь онкобольного Юдашкина впервые показала сына
13:28
Госдума открыта для обсуждения настройки пенсионной системы
13:15
Дума создает рабочую группу по настройке пенсионной системы
13:10
Учеников приобщают к благоустройству школьных территорий
13:06
Звезде "Дома-2" разрезали грудь в прямом эфире
12:58
Госдума снимет напряжение в обществе при настройке пенсионной системы
12:54
Туктамышева бросила вызов дерзкой Загитовой
12:46
Массовое отравление под Москвой привело к смертельному исходу
12:15
"А кто не гей?": Соколовский оправдался за шалости с голыми мужиками
12:15
Как у Кудрявцевой: Хилькевич дала новорожденной "сельское" имя
12:11
Приспустившая трусы Толкалина взорвалась от скабрезных нападок
12:10
В Анталье пройдет Международный Фестиваль Уличной Еды
11:58
Возмущенный Первый канал вгрызся в свои кровные
11:54
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
11:19
По стопам Пугачевой: Меладзе сделал важное заявление о паспорте
11:17
"Нам нравится втроем": интимное признание Виторгана о Собчак
11:11
Водонаева рассказала о супружеской измене
11:11
Госдума обсуждает настройку пенсионной системы
10:55
"Деревенская матрешка и колхоз": Бузова утерла нос Костенко
10:50
Дочь обезумевшей Тереховой покинула театр после лесбийского скандала
10:49
Сельчанка без прав убила пенсионерку в жутком ДТП
10:31
Опять к Устиненко?: Гобозов из "Дома-2" внезапно расстался с анорексичкой
10:13
В "Сокольниках" с размахом прошел гастрономический фестиваль "Гренадин"
10:09
"Его не приглашали!": дочка наказала Никиту Михалкова
09:51
Трампа жестко отчитали за отмену санкций против России
09:50
С чистого листа: в Кемерово избавились от "Зимней вишни"
09:41
Самбурская разоблачила шоу "Битва экстрасенсов"
09:35
Звезда сериала на ТНТ простила подло бросившего ее отца-выпивоху
09:20
На Урале возмущены зверским убийством инвалида
09:04
"Тюлень на лежбище": раздетая Волочкова вывалила свои прелести
08:59
Питт в ярости от нового отца детей Джоли
08:33
Лицемерная Андреева возмутила россиян бесстыдством
08:27
Поведение Путина на свадьбе удивило музыканта
08:10
СМИ: Валерий Меладзе решил получить другое гражданство
00:06
Сексуальная Пугачева в гольфах и мини-шортах произвела фурор у Лободы
22:00
Трус, пьяница или герой: зачем россияне теребят труп Ельцина
21:51
Андрей Мягков высказался о здоровье жены
21:30
Курбан-байрам 2018: традиции празднования
21:21
Сбежавший с уголовным делом подозреваемый попал на видео
21:17
Гузеева закатила матерный скандал
21:00
Овечкин и Шубская подвергли опасности новорожденного сына
20:55
В Подмосковье умер запертый в машине пятилетний ребенок
20:51
Для захвата Януковича готовят спецгруппу
20:37
В Башкирии ломом избили ветерана
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Провокация в центре Москвы: Тарасов с женой ворвались к невесте Бузовой
Гузеева закатила матерный скандал
Танцы Путина на свадьбе всполошили мир
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Поведение Путина на свадьбе удивило музыканта
Надежды нет: сенсационные данные о состоянии Кобзона
Экономика

Почему падает рубль

Фото: Dni.Ru
Россияне обеспокоены тревожными новостями о состоянии национальной валюты: она в очередной раз обвалилась в начале августа. Эксперты рассказали, почему падает рубль, чего ждать в ближайшем будущем и как минимизировать потери.
прочитано 1298 раз

Грязная зеленая бумажка

ПО ТЕМЕ

Резкий обвал рубля вызвал панику у россиян

Курс доллара резко подскочил

У россиян отберут доллары

Россия объявила дефолт

 Курс рубля

Сюжеты Курс рубля

Практически все экономики мира зависят от доллара. Россия – не исключение. Рубль неизбежно падает вслед за укреплением валюты США.

Именно этот процесс участники рынка наблюдали в начале августа 2018 года. Доллар и евро одновременно скакнули на несколько рублей по отношению к рублю. Эксперты считают, что такие изменения можно объяснить влиянием нескольких факторов.

Специалисты вкратце рассказали, почему падает рубль. Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков считает, что всем виной недружественные действия со стороны США и ряда европейских государств. "Риски ограничений на владение и покупку ценных бумаг РФ приводят к тому, что иностранные инвесторы выводят свои капиталы. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась с 34,5% на 1 апреля до 28,2% на 1 июля. Более того, этот процесс продолжается", – заявил он в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Почему падает рубль – курс евро приблизился к отметке в 77. 

Отметил эксперт и другую тенденцию. Кочетков напомнил, что Минфин упорно конвертирует рублевые сверхдоходы от продажи нефти в валюту. "Без участия финансового ведомства курс рубля мог бы быть на уровне 55-58 рублей", – добавил аналитик.

Непосредственное влияние Запада на российскую валюту увидел и генеральный директор ООО МФК “Займер” Сергей Седов. По его словам, рубль падает из-за санкционной риторики США. "Опубликованный на сайте Конгресса законопроект о введении новых санкций, а также анонсированные санкции за инцидент в Солсбери содержат в себе серьезные меры. Они спровоцировали массовую распродажу облигаций федерального займа и акций российских компаний иностранными инвесторами с последующей конвертацией средств в иностранную валюту и их вывод за рубеж. Это вызвало резкий рост спроса на доллары и евро, и, соответственно, ослабление курса рубля", – пояснил он.

Почему падает рубль – курс доллара перевалил за 67.

Америка оказывает давление на рубль и посредством повышение ставки Федеральной резервной системы. Такое мнение выразил руководитель отдела экономического анализа IPT Group Сергей Лик. "Всего за несколько лет с 2008 года в мировую экономику было влито дополнительных 4,5 млрд долларов США – это называлось количественным смягчением. Теперь начинается обратный процесс – уже изъято из оборота порядка 250 млрд долларов США. То есть, по сути, финансовый регулятор начинает создавать дефицит долларов США. И это делает не столько его дорогим, сколько малопривлекательным для инвестиций ценные бумаги развивающихся стран", – рассказал специалист.

"По сути, перед инвесторами ставится вопрос где выгоднее размещать средства – под гарантированный доход в самой твердой валюте мира или в высоко-рисковых валютах развивающихся стран. И ответ у больших денег очевидный", – добавил Лик.

Чего ждать от рубля

Аналитики советуют не ждать резкого укрепления рубля. Например, Лик рисует достаточно печальную перспективу. "Политика Минфина просто не позволит ему это сделать. Никакие налоговые выплаты крупных экспортеров не сумеют продавить ситуацию на валютном рынке. Рубль в ближайшей перспективе будет дешеветь. Перспективный коридор доллара против рубля до конца года – 66-71. Цель по инфляции остаётся на уровне ожиданий ЦБ – 4%", – заявил он.

Однако не все настроены так пессимистично. "Курс в 70 рублей за доллар является неадекватно высоким при текущих параметрах федерального бюджета, счета текущих операций и размера государственного долга", – уверен Седов. По его словам, если резкое подорожания доллара и произойдет, то это будет кратковременным явлением.

"До конца августа можно ожидать стоимость доллара в диапазоне 66,3 – 68,5 рубля, евро – 75,3 – 78,0 рубля", – резюмировал эксперт.

Кочетков добавил, что ситуация на рынке будет зависеть от действия США. "Если американские законодатели решатся на ограничения против российского госдолга, то рубль может потерять ещё 5%-10% относительно доллара. Если же очередной пакет мер окажется мягче, то вполне вероятен сценарий укрепления рубля до 64-65 за доллар. Более того, при сохранении позитивной динамики в нефти мы не исключаем движения рубля к 61-62 за доллар к концу года", – отметил специалист.

Отставить панику

Начитавшись срочных новостей об очередной обвале рубля, многие спешат в обменники. Люди перестают верить в национальную валюту и начинают хаотично скупать доллары.

Эксперты уверены, что такая стратегия не работает. "Я не советую россиянам принимать скоропалительные решения, ориентируясь на изменения курса национальной валюты. После того, как всплеск волатильности уже произошел, совершать покупки доллара или евро уже поздно, так как наиболее вероятно, что после этого последует плавное укрепление рубля", – заявил Седов. 

"Если не планируется совершать в ближайшее время расходы в иностранной валюте, но хочется заработать, то самым разумным шагом будет хранить рублевые сбережения в облигациях федерального займа, которые сейчас имеют достаточно привлекательную доходность", – добавил специалист.

Такого жа мнения придерживается Кочетков. Когда рубль падает, думать о спасении сбережений уже поздно: необходимо выбрать оптимальную стратегию заранее. "Для целей сбережения капитала имеет смысл хранить до трети в рублях, а остальное конвертировать в основные валюты, то есть покупать в равных долях евро и доллар. При такой структуре накоплений мы существенно снижаем какой-либо ущерб от резких движений на валютном рынке", – рассказал эксперт.

Другого мнения придерживается Лик. По словам аналитика, сбережения хранить нужно в долларах. "Тенденция укрепления доллара будет и против евро, который в настоящее время испытывает слабость в связи с проводимой денежно-кредитной политикой ЕЦБ", – заключил он.

Автор: Евгений Мышко21 августа 2018, 22:00

комментарии

Политика

Трампа жестко отчитали за отмену санкций против России
Меркель поставила на место обнаглевшего Порошенко
В Германии указали на победу Меркель над Путиным
США шокированы подлым ударом Порошенко

Шоу-бизнес

Волочкова устроила религиозный скандал
Бузову поймали на наглом вранье
Захарова побила Высоцкую в мини-шортах
Пугачеву без макияжа перестали узнавать люди

Проишествия

Убившие насильника Хачатуряна сестры признали вину
Бывший муж средь бела дня расстрелял москвичку (видео)
Обнародовано тайное письмо убившей насильника Хачатуряна дочери
Известного актера нашли мертвым в лифте

Lifestyle

В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Как живет сын Виктора Цоя
Шоу-бизнес

Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция

Известие о смерти для многих стало большой неожиданностью
Шоу-бизнес

"Нам нравится втроем": интимное признание Виторгана о Собчак

Максим дал интервью о семейной жизни
Шоу-бизнес

"Семейно отметили": Тарасов о появлении в гостях у Бузовой

Футболист даже не понял, о чем речь
Шоу-бизнес

Неожиданное продолжение лесбийского скандала с Тереховой

Опубликованы снимки, подтверждающие интимную связь женщин

Гороскоп

Он не виноват: специалист объяснил измены Влада Соколовского
Надежды нет: сенсационные данные о состоянии Кобзона
Овечкин и Шубская подвергли опасности новорожденного сына
Астрологический прогноз с 20 по 26 августа

Фоторепортажи

Самые странные наряды на премии MTV
Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева
Обладательница титула "Миссис Россия 2018" возбудила народ
Актриса Катерина Шпица оголилась на красной дорожке

Спорт

Кокорин ушел от жены к Дзюбе
Туктамышева бросила вызов дерзкой Загитовой
Попавшимся на допинге спортсменам придумали жестокое наказание
Медведева нелепо оправдалась за плевок в сердца россиян

Регионы

Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru