Резкий обвал рубля вызвал панику у россиян

Туристические агентства не справляются с потоком клиентов, желающих срочно оплатить полную стоимость путевки. Россияне в панике из-за резкого скачка курсов валют.

Рост курса евро и доллара традиционно вверг россиян в состояние паники. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 10 августа, повысился сразу на три рубля – до 76,825. Почти так же подрос и курс доллара – до 66,2856 рубля.

Первый удар приняли на себя туристические агентства. Как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, там выстроились очереди из клиентов, которые желают срочно оплатить полную стоимость забронированных туров.

"Российские турагентства в разных регионах описывают уже знакомую реакцию на новости о скачке курсов. Туристы, чьи вылеты запланированы на ближайшее время, поторопились внести полную стоимость туров", – рассказала Тюрина. По ее словам, спешка вызвана желанием выкупить путевки, пока туроператоры не скорректировали внутренний курс валют.

В то же время, как отмечают в агентствах, туроператоры не меняют внутренние курсы валют по несколько раз в день, как это бывало раньше. Продавцы туров считают несправедливым, если агентства принимают оплату у клиентов по одному курсу, а передавать оператору им приходится уже по более высокому, передает РИА Новости.

Аналитики связывают падение курса российской валюты с ростом санкционных рисков. Новый пакет антироссийских мер, который намерены принять в Вашингтоне, включает санкции против госдолга России и российских госбанков.

По мнению экспертов, при оптимистичном сценарии доллар сначала подскочит под 70 рублей. Однако довольно быстро американская валюта вернется на место – 61-65 рублей или чуть выше. Пессимистичный вариант, при котором резиденты США и их союзников начнут избавляться от российского госдолга, обвалит рынок облигаций. Курс в таком случае может упасть до 72 рублей за доллар.