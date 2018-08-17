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Экономика

Россия объявила дефолт

Фото: Dni.Ru
После распада СССР российская экономика вступила в полосу затяжного кризиса. Цены росли, зарплаты не выплачивались месяцами, люди выживали как могли. Закономерным итогом перманентного финансово-экономического кризиса стал дефолт, который Россия объявила ровно 20 лет назад – 17 августа 1998 года.
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По сравнению даже с концом 1980-х годов уровень жизни в России после распада Советского Союза существенно снизился. Многие предприятия обанкротились, правительство "младореформаторов" отдавало лакомые куски госсобственности фактически за бесценок.

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Доходная часть бюджета страны резко похудела, налоги собирались из рук вон плохо. При этом социальной нагрузки государства никто не отменял. В таких условиях руководство пошло по пути наращивания заимствований на внешнем и внутреннем рынке гособлигаций.

Государственные краткосрочные облигации (ГКО) власти условно продавали за 100 рублей, обещая через год вернуть уже 149. Доходность – почти 50% годовых. Естественно, ГКО были в те годы очень популярным инструментом инвестирования, их покупали в том числе банки и иностранные фонды.

Но приток инвесторов в ГКО сыграл с властями злую шутку. Признаков оздоровления экономики не наблюдалось, приток реальных денег в бюджет продолжал сокращаться, а долг по облигациям постоянно рос. Государству срочно нужны были деньги, однако из-за политической нестабильности в стране (противостояние президента и парламента), обвала нефтяных цен и финансового кризиса в Юго-Восточной Азии было все труднее привлекать внешние заимствования.

Между тем именно новыми займами правительство пыталось удержать ситуацию на плаву, расплачиваясь ими по старым обязательствам. Причем количество привлекаемых "со стороны" средств постоянно увеличивалось. К примеру, в 1995 году объем размещения облигаций федерального займа составлял 160 миллиардов рублей. Через два года он вырос до 502 миллиардов. Появилась гигантская финансовая пирамида, которая рано или поздно должна была рухнуть.

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Bychkov

Ситуация усугублялась тем, что для покрытия дыры в бюджете правительство занимало у Всемирного банка, Международного валютного фонда и других финансовых организаций. В начале июля 1998 года тогдашний директор МВФ Мишель Платини заявил, что, даже если Россия будет исполнять все требования фонда, кредита в 15 миллиардов долларов ей не видать как своих ушей. Тем не менее через неделю ВМФ все-таки одобрил очередной заем, причем не 15, а 25 миллиардов долларов. Все для того, чтобы западные инвесторы не потеряли вложенные в ГКО деньги.

Достаточно спорные меры правительство принимало и для борьбы с инфляцией. К примеру, путем завышения курса рубля к доллару. На это тоже уходили значительные средства. На одном из отчетов о расходовании очередного кредита от МВФ тогдашний председатель Центробанка Сергей Дубинин заявил, что на удержание курса рубля было потрачено 3,5 миллиарда долларов, а на выплаты по облигациям – миллиард.

Для удержания инфляции принимались также меры по сокращению денежного предложения, включая массовую невыплату заработных плат и частичного неисполнения социальных обязательств перед определенными категориями граждан и бюджетными организациями. Меры дали некоторый эффект – инфляция немного снизилась. В то же время сокращалось количество денежной массы в обороте.

Инвестиции в экономику не росли, неплатежи между коммерческими партнерами начали увеличиваться. Все чаще стала использоваться практика бартерных сделок: с контрагентами расплачивались товарами и услугами.

При этом правительство следовало по пути либерализации международных операций с валютой. Это приводило к оттоку капитала из России, усиливая давление на отечественную валюту. В ответ на нервозность в обществе власти пообещали, что девальвации не будет. "Это твердо и четко", – заявил президент Борис Ельцин 14 августа, за несколько дней до дефолта.

Фото: wikipedia.org/

Час икс наступил 17 августа. Правительство объявило, что приостанавливает выполнение обязательств по кредитам, сделкам на срочном рынке и залоговым операциям на 90 дней. Купля и продажа государственных облигаций была прекращена.

Центробанк ввел плавающий курс национальной валюты, отказавшись поддерживать рубль и расширив границу валютного коридора с 6 до 9,5 рубля. После этого "деревянный" свалился в крутое пике: к концу 1998 года курс доллара взлетел с 6 до 21 рубля.

Дефолт стал следствием макроэкономической политики властей 1992-1998 годов. Правительство и руководство ЦБ вскоре ушло в отставку, а экономика страны получила тяжелейший удар. Произошел серьезный спад производства, уровень жизни населения резко ухудшился. Впрочем, кризисный период был краткосрочным и вскоре сменился экономическим ростом.

Автор: Иван Поляков17 августа 2018, 10:49

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