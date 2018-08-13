У россиян отберут доллары

У владельцев долларовых вкладов в крупных российских банках могут возникнуть серьезные проблемы. Эксперты полагают, что из-за готовящихся санкций государство может пойти на принудительную конвертацию депозитов в иностранной валюте.



По словам первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, доллар становится рискованным инструментом для международной торговли. В связи с этим чиновник не исключил перехода на национальные валюты при операциях с нефтью.

В этой ситуации начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий призывает не расслабляться владельцев депозитов в американской валюте. Аналитик полагает, что если США введут санкции против крупнейших российских банков, то возможны два варианта развития событий: принудительная конвертация, причем не по самому привлекательному курсу, или заморозка вкладов.

Эксперт напомнил, что в российской истории уже были случаи заморозки вкладов. "Правда, в Советском Союзе не было валютных вкладов, были только рублевые, но они были заморожены", – цитирует Осадчего Business FM. Он также вспомнил об опыте Аргентины, где в ходе валютного кризиса в начале "нулевых" годов были применены и заморозка, и конвертация.

Одними из первых на курс доллара отреагировали многие аптечные сети - лекарства подорожали в среднем на 15-20 процентов — Александр Иванов (@kaiman69spb) 11 августа 2018 г.

Напомним, курс рубля начал снижение на прошлой неделе на волне сообщений о новых американских санкциях. Отечественная валюта продолжила пикировать в понедельник, 13 августа. В первые минуты торгов на московской бирже доллар пробил планку в 68 рублей, достигнув максимальных значений с 18 апреля 2016 года. В итоге за четыре дня американская валюта выросла на пять рублей.

Эксперты уверены, что в ноябре, когда Вашингтон планирует утвердить новые ограничительные меры, доллар способен продемонстрировать свой исторический максимум. По мнению аналитиков, можно ожидать 80-85 рублей за доллар.