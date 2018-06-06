Найдены виновные в росте цен на бензин

Почти половина россиян считают, что в росте цен на бензин виноваты нефтяные компании. И в этом граждане недалеки от истины.

Согласно данным опроса ВЦИОМа, большинство россиян (84%) отмечают подорожание топлива за последние несколько месяцев. Причем 83% респондентов настроены пессимистично: они ожидают ухудшения своего материального положения в связи с ситуацией на рынке нефтепродуктов, при этом 43% заявили о существенном ухудшении положения, пишет "Комсомольская правда".

Среди виновников роста цен на бензин 46% опрошенных социологами граждан назвали нефтяные компании, 40% возлагают ответственность на правительство, 19% винят владельцев АЗС. Удивительно, но 12% респондентов возложили вину за высокие цены на президента Путина, а 10% – на западные страны.

Стоит отметить, что россияне не ошиблись: в росте цен на бензин, действительно, виноваты нефтяные компании. В связи с тем, что мировые цены на нефть пошли вверх, они переориентировали продажи на Запад, из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит топлива.

В свою очередь глава Российского топливного союза Евгений Аркуша уверен, что в повышении цен конкретных виновных нет. В эфире НСН он перечислил все факторы, которые теоретически могут влиять на ценообразование на топливном рынке.

"Все зависит от политики правительства по налогам, экспортным пошлинам, курсу рубля и так далее. Это целый комплекс проблем, поэтому винить нефтяные компании бессмысленно. Еще более бессмысленно винить владельцев АЗС", – сказал эксперт в эфире НСН.

За первые пять месяцев года бензин в России подорожал почти на 7%, что в несколько раз превышает уровень инфляции. В связи с этим российское правительство решило с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно. Правда, этот шаг не приведет к снижению цен на топливо, а только замедлит их рост.