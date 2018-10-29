Микрокредиты будут выдавать под 365% годовых

Прощание с Николаем Караченцовым Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
Облысевшая Волочкова довела народ до исступления
У беременной Меган Маркл смертельный недуг
Андреева покинула Россию после изгнания с Первого канала
Обрюзгший вид Корчевникова потряс народ
партнеры
Понедельник 29 октября
Лента новостей
17:41
Квартет IL DIVO даст акустический концерт в Москве
17:19
Как отметить День народного единства в Москве
17:14
Global Woman Forum пройдет в Москве
17:12
На Украине озвучили план возвращения Крыма
17:10
Звезду "Дома-2" экстренно госпитализировали
17:08
KIA объявляет комплектации и цены обновленного кроссовера Sportage
17:02
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
16:28
Варнава напугала поклонников болезненной худобой
16:15
Ученые нашли лекарство от смертельной болезни
16:04
В Москве памятники покраснели из-за опасного недуга
16:03
Азиза с неутешительным диагнозом передвигается в инвалидной коляске
16:02
Заявившая об уходе Меркель спровоцировала панику
16:01
"Лишней земли нет": Хворостовского втянули в мерзкий скандал
15:48
Спасший мужчину с собачкой из ледяной воды герой попал на видео
15:40
Шикарная Захарова показала сногсшибательный подарок
15:37
Билан задумался о творчестве в туалете
15:27
Известная актриса умерла в Москве после тяжелой болезни
15:13
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги
15:13
Бросившего детей Жукова избили в гостях у Шепелева
14:59
Полуголый футболист оконфузился во время прямого эфира
14:54
Объявлено о новом расколе "Уральских пельменей"
14:40
Караченцов перед смертью запретил Поргиной рыдать на похоронах
14:38
Под Москвой столкнулись автовоз и самосвал
14:10
Дочь Николаева обратилась к Королевой: С Архипом могу посидеть
14:03
В Башкирии в массовом ДТП пострадали 8 человек
13:45
Обожающая экстремальный секс Кошкина проболталась о связи с кассиром
13:36
Меркель объявила об уходе после скандала с Путиным
13:36
Бузова жестоко наказала навязчивого жениха
13:33
Петербуржец ограбил магазин косметики ради бигуди
13:17
"Шишка вылезла": появились подробности загадочной смерти известного певца
13:02
Певцов на похоронах заговорил о грехах Караченцова
12:59
В Кубани присяжная влюбилась в обвиняемого и угодила под суд
12:49
Гагарина резко сменила имидж и спела в метро (видео)
12:47
71-летняя Татьяна Васильева перестала есть и поставила на всем крест
12:45
Трамп ударил в грязь лицом при входе в самолет
12:36
Избитый десантником журналист НТВ покончил с собой
12:29
В Москве загорелось здание ЗИЛа
12:28
Как Москва развивает спортивную инфраструктуру
12:20
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
12:13
"Специально выращивал": Максим Галкин показал большой живот
12:10
Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
11:56
Жена Кержакова сообщила печальные вести о сыне: Он почти не говорит
11:49
Инвесторы активно строят социальные объекты в Москве
11:43
Где обедать до конца октября
11:35
Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь
11:33
"Пришлось признаться, что скотина": Рыбин и Сенчукова решились на аборт
11:25
Звезда телешоу "Дом-2" госпитализирована после зверского избиения
11:10
Вскрылись грязные подробности сделки с квартирой Максаковой
11:03
США направили авиацию к Крымскому мосту
10:52
Вениамин Голубицкий: Успешность девелопера зависит от работы с брендом
10:40
Маркл прижалась к полуголому лысому мужику на глазах у принца Гарри
10:36
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
10:27
Стартует новый сезон сериала "Ольга"
10:22
Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября
10:20
В Кузбассе более 130 горняков эвакуировали из шахты
10:03
Российские продукты решили облучать радиацией
09:51
Улыбающаяся вдова сделала заявление у гроба Караченцова
09:43
Интимные фото и видео Мамаева с женой "слили" в Сеть
09:12
Трусы съехали: Волочкова сверкнула интимным местом
08:58
Медведева "озверела" из-за происков старого гея
08:53
Меркель крепко досталось за дружбу с Путиным
08:42
"Теперь урод": лицо звезды "Дома-2" перекосило после уколов
08:17
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
08:14
В Москве прощание с Караченцовым вызвало переполох
07:56
Queen Best Hits: единственный концерт в Москве
19:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 октября 2018 года
18:48
"Пропуск в ад": унижающему людей Первому каналу вынесли приговор
18:02
Затравленная после смерти Караченцова Поргина внезапно нашла спасение
17:36
Погибли дети: в Удмуртии произошла смертоносная авария
16:48
43-летняя модель с накачанными мышцами разделась и произвела фурор
16:04
Жена Кержакова подло обошлась с доверчивой Собчак
15:22
Роскошная Утяшева с глубоким вырезом возбудила россиян
14:45
Меньшову жестко приложили за оскорбление безутешной Поргиной
14:12
Известный телеведущий скончался от рака
13:30
Неожиданный поворот в деле о пропавшей без вести звезде "Дома-2"
12:53
Изголодавшуюся по сексу Седокову покорил молодой красавец
12:16
Улыбающаяся Ходченкова с выпирающим животом взбудоражила народ
11:36
Участника "Битвы экстрасенсов" объявили шарлатаном
11:07
Петросян, поющий медведь и надувная утка: "Би-2" порвали "Олимпийский"
10:55
Беременная Маркл сверкнула бедрами в платье для бедных
10:34
В Москве жестоко избили знаменитого музыканта
10:17
Cкандальные подробности завещания Николая Караченцова
10:00
Жуткий пожар в метро: почти 300 погибших
20:37
Экспедиция без санкции бюрократов
20:31
Пропавшую без вести звезду "Дома-2" объявили мертвой
20:08
Актер Сидихин впервые станет дедушкой
19:49
Известная модель потеряла грудь на красной дорожке
18:58
49-летняя Дженнифер Лопес выходит замуж
18:49
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 октября 2018 года
18:02
Отрекшийся от детей Олешко закрутил роман с молодой москвичкой
17:09
Раздавленная горем Пугачева резко осунулась
16:28
Живот уже не скрыть: Кейт Миддлтон беременна четвертым
15:51
Эротические фото изгнанной из "Дома-2" красотки
15:12
Пережившая жуткое потрясение Бледанс оказалась в инвалидном кресле
14:28
Копия Королевой: Народ в шоке от 40-летней дочери Николаева
13:31
"Накопились претензии друг к другу": Муцениеце о разводе с Прилучным
12:48
Леру Кудрявцеву парализовало из-за смерти любимого мужчины
12:10
Избавившаяся от отца-инвалида Волочкова: Я за вас поживу
11:33
Туктамышева унизила надменную Медведеву
10:41
"Вы не в себе": Ани Лорак грубо заткнули на шоу "Голос"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Затравленная после смерти Караченцова Поргина внезапно нашла спасение
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Раздавленная горем Пугачева резко осунулась
"Пропуск в ад": унижающему людей Первому каналу вынесли приговор
"Кобзону привет!": украинцы испортили прощание с Караченцовым
Cкандальные подробности завещания Николая Караченцова
Экономика

Микрокредиты будут выдавать под 365% годовых

Фото: pixabay.com
Наталия Закхайм

Наталия Закхайм блогер

 Совладелец ГК "ЛИК ПРО", руководитель Лаборатории информационного консалтинга, аналитик рынка недвижимости, эксперт по личным финансам. Автор книги "Тайна Денег" о пошаговом инвестировании в жилую недвижимость. Самая богатая ученица Роберта Кийосаки в России по версии издательства "Эксмо".
Центробанк на днях выступил с предложением: установить максимальные ставки по потребительским кредитам в размере 1% в день с 1 июля 2019 года, а до тех пор, в переходный период, в размере 1,5% в день. Все эксперты солидарны в том, что эта мера направлена прежде всего на защиту потенциальных и действующих заемщиков микрофинансовых организаций – МФО. 
прочитано 461 раз

Банки работают по несопоставимым с этими показателями ставкам. Если процентная ставка по необеспеченному потребительскому кредиту в банке составляет, допустим, 25% годовых (при средней в 15-17%), уже принято считать, что это многовато, и искать более выгодные варианты. И очень часто те же самые люди, которые отказались от банковского кредита под "высокую" ставку, отправляются в МФО и берут займы… под 400, 500, 600% годовых.

Не верится? А что такое, собственно, эти 1% в день, 1,5% в день? Это же простая арифметика – умножьте на число дней в году. И эти 1-1,5%, заметьте, – та ставка, которой планируется ограничить "аппетиты" МФО. Соответственно, сейчас они выдают займы под более высокие проценты, и, по данным бюро кредитных историй "Эквифакс", это относится к 95–97% МФО. А заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин недавно привел такие цифры: стоимость небольших и коротких займов – до 30 тысяч рублей на срок менее 30 дней – повысилась до 614% годовых.

Есть и такая статистика: к услугам МФО чаще всего прибегают люди с доходами от 30 до 50 тысяч рублей в месяц на семью. Сумма среднего микрозайма сейчас составляет около 10,5 тысяч рублей, однако больше трети клиентов МФО – 37% – имеют три и больше непогашенных кредита, взятых в микрофинансовой организации. Всего же у 2271 МФО, действующей в России на начало 2018 года, было 8,4 млн заемщиков, а этот рынок оценивается более чем в 120 млрд рублей.

Фото: GLOBAL LOOK press

Что люди оказываются иной раз неспособны к элементарным арифметическим действиям – мы уже поняли. Перейдем от математики к логике и психологии. Для чего и в какой ситуации могут понадобиться 10 тысяч рублей до такой степени, что их нужно брать взаймы у некой фирмы и понимать, что при возврате придется изрядно переплатить? На какие такие неотложные нужды, на какие жизненно необходимые покупки можно потратить такую сумму, взятую, если говорить попросту, у не знающих границ ростовщиков? По-моему, ситуация тут может быть лишь одна: людям не на что жить, и эти деньги нужны им на самое элементарное и насущное. То есть зарплаты на текущую жизнь им не хватает, сбережений нет, как нет и знакомых, у которых можно "перехватить" до зарплаты.

Но тогда, простите, как же они собираются отдавать этот долг, да еще и с чудовищными процентами? Где они для этого возьмут деньги, если не нашли, где взять 10 тысяч? О случаях, когда люди берут эти деньги, чтобы купить, например, телефон с намерением отдать "когда получится", не хочется даже и говорить.

Отсюда и волна банкротств. За три года действия закона "О банкротстве физических лиц" банкротами официально были признаны 69,3 тысяч россиян. Это примерно 9,5% от числа потенциальных банкротов – то есть тех, в отношении кого эта процедура пока не началась, но скоро начнется. Соответственно, общее число "состоявшихся" и потенциальных банкротов приближается к 800 тысячам. Но реально разорившихся людей, которые не могут самостоятельно справиться с долгами, не менее 7 млн (есть и такие данные). И существенная доля их доля – заемщики МФО.

Фото: pixabay.com

Как известно, неплатежеспособными могут считаться заемщики, долг которых превышает 500 тысяч рублей, а просрочка платежей – три месяца. Или же, как советуют юристы, заявление о банкротстве можно подавать, если сумма долга превышает стоимость имущества должника, а размер просроченной задолженности больше 10%. Как небольшие кредиты, взятые по невероятным ставкам, да еще со штрафами и неустойками, могут превратиться в такие суммы, думаю, уже понятно. Но у МФО есть и такая "фишка": часто договоры там составляются таким образом, что человек, того не замечая, берет заем под залог своей квартиры. Если обратиться за помощью к квалифицированному юристу, он сможет помочь вывести квартиру из-под залога, доказав, что ипотечный кредит (а именно так эти займы и оформляются) брался не на покупку жилья, а с другими целями. Но огромного долга это все равно не отменит.

Собственно, чудовищные проценты по займам МФО устанавливают именно ориентируясь на такие ситуации (они-то куда большие реалисты, чем их клиенты): далеко не все заемщики вообще в состоянии выплатить долг, кому-то суд "скостит" проценты и штрафы.

Сейчас эксперты говорят о том, что нововведения ударят по рынку МФО. Но если этих организаций станет меньше в десятки раз, это, по-моему, ни для кого не окажется трагедией. По-хорошему, таких структур вообще не должно быть.

То, что происходит сейчас, – это попытка государства хоть как-то защитить заемщиков, которые – взрослые люди! – получается так, не ведают, что творят. Но не будем забывать: 1% в день – это 365% годовых. Так что даже когда этот предел будет установлен, о здравом смысле все-таки не стоит забывать. Как и об элементарной арифметике. 

29 октября 2018, 12:08

комментарии

Политика

Меркель объявила об уходе после скандала с Путиным
Страшные тайны: кто хотел убить Анатолия Чубайса
Коварный Лукашенко плетет интриги с Порошенко за спиной Путина
В убийстве Трампа обвинят Россию

Шоу-бизнес

Азиза с неутешительным диагнозом передвигается в инвалидной коляске
"Лишней земли нет": Хворостовского втянули в мерзкий скандал
Билан задумался о творчестве в туалете
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги

Проишествия

188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян

Lifestyle

Стартует новый сезон сериала "Ольга"
Петросян, поющий медведь и надувная утка: "Би-2" порвали "Олимпийский"
Отмучился: трагическая судьба Николая Караченцова
Знаменитый артист умер перед выступлением в Москве
Шоу-бизнес

В Москве прощание с Караченцовым вызвало переполох

Введены ограничения для автотранспорта
Шоу-бизнес

Улыбающаяся вдова сделала заявление у гроба Караченцова

В Москве началось прощание с актером
Шоу-бизнес

Варнава напугала поклонников болезненной худобой

Недавно звезда сбросила 20 килограммов
Шоу-бизнес

Азиза с неутешительным диагнозом передвигается в инвалидной коляске

Артистка выступает несмотря ни на что

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября
Совет на выходные
Эксперт высказалась об онкологии Михалковой
Россиянам предсказали месяц сексуальной опасности

Фоторепортажи

Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь
43-летняя модель с накачанными мышцами разделась и произвела фурор
Эротические фото изгнанной из "Дома-2" красотки
Каким запомнился Николай Караченцов

Спорт

Медведева "озверела" из-за происков старого гея
Туктамышева унизила надменную Медведеву
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк
Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео

Регионы

Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
Атака украинцев на Крымский мост провалилась
Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru