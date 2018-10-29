Микрокредиты будут выдавать под 365% годовых

Центробанк на днях выступил с предложением: установить максимальные ставки по потребительским кредитам в размере 1% в день с 1 июля 2019 года, а до тех пор, в переходный период, в размере 1,5% в день. Все эксперты солидарны в том, что эта мера направлена прежде всего на защиту потенциальных и действующих заемщиков микрофинансовых организаций – МФО.

Банки работают по несопоставимым с этими показателями ставкам. Если процентная ставка по необеспеченному потребительскому кредиту в банке составляет, допустим, 25% годовых (при средней в 15-17%), уже принято считать, что это многовато, и искать более выгодные варианты. И очень часто те же самые люди, которые отказались от банковского кредита под "высокую" ставку, отправляются в МФО и берут займы… под 400, 500, 600% годовых.

Не верится? А что такое, собственно, эти 1% в день, 1,5% в день? Это же простая арифметика – умножьте на число дней в году. И эти 1-1,5%, заметьте, – та ставка, которой планируется ограничить "аппетиты" МФО. Соответственно, сейчас они выдают займы под более высокие проценты, и, по данным бюро кредитных историй "Эквифакс", это относится к 95–97% МФО. А заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин недавно привел такие цифры: стоимость небольших и коротких займов – до 30 тысяч рублей на срок менее 30 дней – повысилась до 614% годовых.

Есть и такая статистика: к услугам МФО чаще всего прибегают люди с доходами от 30 до 50 тысяч рублей в месяц на семью. Сумма среднего микрозайма сейчас составляет около 10,5 тысяч рублей, однако больше трети клиентов МФО – 37% – имеют три и больше непогашенных кредита, взятых в микрофинансовой организации. Всего же у 2271 МФО, действующей в России на начало 2018 года, было 8,4 млн заемщиков, а этот рынок оценивается более чем в 120 млрд рублей.

Что люди оказываются иной раз неспособны к элементарным арифметическим действиям – мы уже поняли. Перейдем от математики к логике и психологии. Для чего и в какой ситуации могут понадобиться 10 тысяч рублей до такой степени, что их нужно брать взаймы у некой фирмы и понимать, что при возврате придется изрядно переплатить? На какие такие неотложные нужды, на какие жизненно необходимые покупки можно потратить такую сумму, взятую, если говорить попросту, у не знающих границ ростовщиков? По-моему, ситуация тут может быть лишь одна: людям не на что жить, и эти деньги нужны им на самое элементарное и насущное. То есть зарплаты на текущую жизнь им не хватает, сбережений нет, как нет и знакомых, у которых можно "перехватить" до зарплаты.

Но тогда, простите, как же они собираются отдавать этот долг, да еще и с чудовищными процентами? Где они для этого возьмут деньги, если не нашли, где взять 10 тысяч? О случаях, когда люди берут эти деньги, чтобы купить, например, телефон с намерением отдать "когда получится", не хочется даже и говорить.

Отсюда и волна банкротств. За три года действия закона "О банкротстве физических лиц" банкротами официально были признаны 69,3 тысяч россиян. Это примерно 9,5% от числа потенциальных банкротов – то есть тех, в отношении кого эта процедура пока не началась, но скоро начнется. Соответственно, общее число "состоявшихся" и потенциальных банкротов приближается к 800 тысячам. Но реально разорившихся людей, которые не могут самостоятельно справиться с долгами, не менее 7 млн (есть и такие данные). И существенная доля их доля – заемщики МФО.

Как известно, неплатежеспособными могут считаться заемщики, долг которых превышает 500 тысяч рублей, а просрочка платежей – три месяца. Или же, как советуют юристы, заявление о банкротстве можно подавать, если сумма долга превышает стоимость имущества должника, а размер просроченной задолженности больше 10%. Как небольшие кредиты, взятые по невероятным ставкам, да еще со штрафами и неустойками, могут превратиться в такие суммы, думаю, уже понятно. Но у МФО есть и такая "фишка": часто договоры там составляются таким образом, что человек, того не замечая, берет заем под залог своей квартиры. Если обратиться за помощью к квалифицированному юристу, он сможет помочь вывести квартиру из-под залога, доказав, что ипотечный кредит (а именно так эти займы и оформляются) брался не на покупку жилья, а с другими целями. Но огромного долга это все равно не отменит.

Собственно, чудовищные проценты по займам МФО устанавливают именно ориентируясь на такие ситуации (они-то куда большие реалисты, чем их клиенты): далеко не все заемщики вообще в состоянии выплатить долг, кому-то суд "скостит" проценты и штрафы.

Сейчас эксперты говорят о том, что нововведения ударят по рынку МФО. Но если этих организаций станет меньше в десятки раз, это, по-моему, ни для кого не окажется трагедией. По-хорошему, таких структур вообще не должно быть.

То, что происходит сейчас, – это попытка государства хоть как-то защитить заемщиков, которые – взрослые люди! – получается так, не ведают, что творят. Но не будем забывать: 1% в день – это 365% годовых. Так что даже когда этот предел будет установлен, о здравом смысле все-таки не стоит забывать. Как и об элементарной арифметике.