Названы условия падения курса доллара

Американская валюта слабеет. Рубль, в свою очередь, укрепляясь по отношению к доллару США, немного проигрывает евро. На курсы продолжают оказывать влияние тренды, наметившиеся на прошлой неделе.

На текущей неделе у рубля есть шансы укрепиться к валюте Нового Света, считают аналитики. Они ожидают колебаний в пределах 55,80–56,90 рубля за доллар.

В последний день недели рубль с утра слабел к евро и укреплялся к доллару. Хотя динамику в десяток копеек эксперты называют несущественной. Такие колебания происходят из-за отсутствия значимых для курсов валют новостей. К вечеру 19 января рубль слабел уже по отношению к обеим основным мировым валютам. Помогала этому нефть, снизившаяся до уровня в 68,5 доллара за баррель.

В то же время, на стороне российской валюты сейчас остается налоговый период. Он провоцирует спрос на валюту и поддерживающий рубль. А самочувствие доллара подрывают продолжающиеся разговоры относительно сокращения выкупа Китаем казначейских облигаций США. Власти Поднебесной уже назвали сообщения СМИ недостоверными – тем не менее, влияние этой новости на рынок еще сохраняется, давление на доллар остается.

Установленный ЦБ курс доллара на 22 января составляет 56 рублей 59 копеек (ослабление на 17 копеек). За один евро дают 69 рублей 39 копеек (укрепление на 13 копеек), пишет "Российская газета".

Статистика на Североамериканском континенте тоже добавляет их валюте головной боли. Свою роль играют спад спроса на жилье в США и спад инвестиций в корпоративном секторе. Добавляет проблем "американцу" и снижение запасов нефти.

Тем временем Банк России заявил, что считает возможной экспансию рубля в страны Евразийского союза и СНГ. Усиление роли российской валюты на постсоветском пространстве в период до 2035 года рассматривается как один из путей ее интернационализации.

По мнению экспертов, до 2035 года экспансию рубля можно ожидать либо в границах Евразийского союза – куда, кроме России, входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия – либо на пространстве СНГ. Использование рубля странами – членами союза в двусторонних сделках помогает бизнесу снизить валютные риски и обойти административные барьеры.