Раскрыта страшная тайна биткоина

Генеральный директор InfoWatch и один из основателей "Лаборатории Касперского" Каталья Касперская в ходе выступления в университете ИТМО (Санкт-Петербург) раскрыла создателей биткоина. Самая массовая криптовалюта является детищем американских спецслужб, заявила IT-разработчик.



Фотографии слайдов из презентации Касперской на своей странице в Facebook разместила доцент кафедры информатики и прикладной математики ИТМО Ирина Радченко. На одном из них говорилось, что за так называемым разработчиком биткоина Сатоши Накамото скрывается целая группа американских криптографов.

Тема выступления Касперской касалась современных технологий в информационных и кибервойнах. По мнению сооснователя "Лаборатории Касперского", спецслужбы США создали биткоин для быстрого финансирования американских разведок, а также спецслужб Канады, Великобритании и других союзных государств.





Биткоин – пиринговая платежная система, которая использует одноименную единицу для учета операций и одноименный протокол передачи данных. В декабре прошлого года курс криптовалюты достиг рекордного максимума, перешагнув отметку в 20 тысяч долларов. Однако ближе к новому году биткоин обвалился до 14 тысяч долларов.

Падение самой массовой криптовалюты продолжилось и в январе. За сутки 17 января криптовалюта рухнула на 25% – до 10 913 долларов США.





Руководитель Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор в интервью американскому агентству Bloomberg призвал инвесторов готовиться потерять все вложенные в биткоин средства. Его использование в качестве валюты бессмысленно из-за экстремальной волатильности (резких колебаний стоимости. – Прим.Ред.), пояснил эксперт.

Крутое пике демонстрируют и другие цифровые валюты. Так, Ethereum упал на 28% (до 580 долларов), Bitcoin Cash – на 39% (до 2043 долларов), Litecoin – на 31% (до 212 долларов).\

Отметим, согласно данным опроса аналитической службы портала "Рамблер", большинство россиян знаю о том, что такое криптовалюты. 42% заверили, что понимают основные моменты в работе электронных денег, а 13% и вовсе считают, что очень хорошо ориентируются в этом. Еще 31% опрошенных признались, что почти ничего не понимают в биткоине и его аналогах. А 14% и вовсе рассказали, что не знают об этом совсем ничего.