В чем опасность людоедского плана Кудрина

Эксперты разбили в пух и прах предложения Алексея Кудрина и возглавляемого им Центра стратегических разработок (ЦСР) по проведению в России масштабной реформы пенсионной системы. Повышение пенсионного возраста и сокращение тех, кому положены выплаты по старости может привести к социальной напряженности в обществе и падению рейтингов власти.

Разработанный ЦСР под руководством экс-министра финансов Алексея Кудрина для президента России Владимира Путина новый проект пенсионной системы предлагает повышение пенсионного возраста (до 63 лет – для женщин и до 65 лет – для мужчин) с шагом по полгода, начиная с 2019-го. Также Кудрин хочет сократить число тех, кому положены социальные выплаты и ужесточить условия их начисления.

Такие радикальные меры позволят сократить число пенсионеров на 9% и, соответственно, значительно уменьшить социальные статьи бюджета. Но при этом, по заверениям ЦСР, в стране вырастут пенсии. Но даже этот, казалось бы, явный плюс пенсионной реформы Алексея Кудрина не способен покрыть издержки непродуманного плана, реализация которого неминуемо приведет к напряженности в обществе, полагают эксперты.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин напомнил, что Алексей Кудрин в свое время предложил совершенно не просчитанную монетизацию льгот, за которую государству пришлось заплатить в семь раз больше, чем планировалось изначально самим Кудриным. После этой реформы упали рейтинги и партии "Единая Россия", и президента Владимира Путина.





"Предложение очередной "людоедской" реформы в устах Кудрина выглядит абсолютно органично, но снова он не просчитал социальные риски и последствия. Я абсолютно уверен в том, что еще несколько таких предложений Алексея Леонидовича – и никаких перспектив у самого Кудрина больше не будет ни в политике, ни в экономике", – сказал политолог в интервью Dni.Ru.

Если допустить, что Кремль прислушается к предложению Кудрина, то позиции властей будут очень сильно поколеблены, рейтинги их упадут, а побеждать на выборах будет намного сложнее, заключил Данилин.

Повышение пенсионного возраста – старая идея либерального блока в правительстве. Особенность этого подхода заключается в том, что предложения снова выдвигаются без учета того, как они будут восприняты обществом, как они будут реализовываться и каковы могут быть их внеэкономические последствия, отметил член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

Эксперт выразил сомнения в том, что идеи Кудрина найдут поддержку в правительстве. "Это типичный узкоэкономический способ решения комплексных системных проблем. Не думаю, что в том виде, в котором эти предложения выдвинуты, у них есть возможность быть реализованными", – сказал Зудин.

Между тем логика, в рамках которой действует Алексей Кудрин, абсолютно понятна, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. "Главный тезис заключается в том, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. То есть пожилым людям, по сути, предложили выкручиваться самим", – сказал эксперт изданию URA.RU.

Он также отметил, что с помощью "кудринской реформы" государство может ощутимо снизить нагрузку на бюджет, но при этом повысить социальную напряженность в обществе. "Это не самое разумное решение – ведь именно пенсионеры являются базовой основой любой политической системы", — заключил эксперт.

Напомним, что окончательного решения о пенсионном возрасте в правительстве пока нет. Социальный блок традиционно выступает против его увеличения. Тем не менее с 1 января 2017 года в России начал повышаться пенсионный возраст чиновников. Новые нормы коснулись государственных и муниципальных служащих. Законом предусматривается поэтапное увеличение пенсионного возраста таких работников на полгода ежегодно – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.