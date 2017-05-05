В чем опасность людоедского плана Кудрина

Евровидение в Киеве Скандал с Даной Борисовой Звездный Instagram Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех
Звезда "Дома-2" убита горем из-за смерти Урганта
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
Больная Борисова приняла лечение за съемки в телешоу
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
партнеры
Пятница 5 мая
Лента новостей
20:26
Ученые предложили заменить мясо насекомыми
20:25
Сирийские фотохроники добрались до Вены
19:51
Украинцы бесятся из-за выделения денег ветеранам ВОВ
19:37
Россия разбила Швецию на старте чемпионата мира
19:36
Двухлетний мальчик выпал с москитной сеткой из окна
19:11
Истории "Бессмертного полка"
19:10
Рецепт самого вкусного шашлыка
19:10
Утяшева и Воля довели до слез словами о дочке
18:58
В центре Москвы эвакуируют торговый центр
18:45
Кто накормит бойцов Росгвардии
18:44
Стивену Сигалу запретили въезд на Украину
18:32
Как в Москве борются с машинами без номеров
18:05
Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов
18:00
48-летняя Бондарчук в купальнике напугала худобой
17:52
Сябитова дала советы для первого свидания
17:51
Парковку в Москве с 7 по 9 мая сделают бесплатной
17:41
Кто пойдет с "Бессмертным полком"
17:23
Россия начала первый матч ЧМ-2017 против Швеции
17:20
Россиянки хотят замуж за доктора Ватсона
17:13
Бузова разозлилась из-за любовника и плоской груди
16:46
Где посмотреть салют 9 мая в Москве
16:24
Порнозведу во время съемок укусила акула
16:09
Путин установил День волонтера
16:07
Сын втянул Порошенко в патриотический скандал
15:55
Истеричку Джоли сравнили с питбулем
15:53
ОНФ взял на контроль исполнение поручений президента
15:31
Почему звезды "Дома-2" тянут со свадьбой
15:24
Рыдающая Овсиенко отправилась за любовником в тюрьму
15:18
В центре Москвы Infiniti снес рекламную стойку
15:18
Москвичи позвали Собянина на митинг в Гайд-парке
15:09
Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией
15:03
Сколько осталось человечеству по Хокингу
14:50
Грязные фото звезд "Дома-2"
14:40
Самые дешевые квартиры в Крыму
14:34
Тимошенко обругала "негодяя" Порошенко
14:24
Крым на "Евровидении" променяли на трансвестита Сердючку
14:20
Стоцкая объявила о своем решении перед родами
14:11
Актер Епифанцев попал в секту
14:07
В Подмосковье школьница забеременела от отца
13:55
Тарасова отказалась говорить о связи с Козловским
13:41
Джигурда странно отреагировал на беременность Анисиной
13:33
У ветерана войны украли медаль "За взятие Берлина"
13:24
Иностранные оркестры пройдут в колоннах "Бессмертного полка"
13:22
В России хотят ввести новый ЕГЭ
13:11
Сколько стоит безопасность пассажиров
13:00
Хилькевич показала кривые зубы
12:58
Звезда "Сватов" попала в больницу с резаными ранами
12:56
"Нежного" главу Еврокомиссии заметили на саммите пьяным
12:44
Друг Борисовой: Дану выгодно выставлять наркоманкой
12:44
Москвичку избили в туалете за отказ от секса
12:32
Тутберидзе обидно из-за выходки Липницкой
12:09
Семенович с жуткими руками сравнили с дояркой
12:05
Поминки в Подмосковье закончились дракой и стрельбой
12:01
Садальский публично оскорбил Максакову
11:59
Нейросети помогут отпраздновать День Победы
11:57
В квартире пенсионера под Петербургом нашли центнер тротила
11:43
Таджикистан объяснил "бунт" против "Бессмертного полка"
11:38
В Москве нашли самые популярные места неправильной парковки
11:37
Пухлая Бородина нежно припала к Собчак
11:30
Интимные подробности жизни ангарского маньяка
11:17
Именитого спортсмена жестоко избили в центре Москвы
11:14
Варнаву наказали за песню о Путине
10:55
Наташа Королева осталась без волос
10:27
Ампулы с битым стеклом попали в российские больницы
10:15
Огненный апокалипсис парализовал центр Москвы
10:12
Лидер сборной России сбежал в США
10:03
Главные события Москвы с 5 по 11 мая
10:02
Заявление Бузовой вызвало переполох
09:49
Обиженная Клинтон плетет заговор против Трампа
09:43
Заболевшая раком из-за Johnson & Johnson отсудила $110 млн
09:35
Водитель маршрутки играл в нарды за рулем (видео)
09:10
Ученые доказали пользу мата
09:07
Знаменитые мамочки показали свои прелести
09:02
Чего ждать от российских хоккеистов на ЧМ-2017
08:53
Анисину поздравляют с третьим ребенком
08:46
В Петербурге нашли труп инкассатора
08:36
Названа дата премьеры нового "Гарри Поттера"
08:25
Звезда фильма "Сумерки" объявила о беременности
08:15
Москва отреагировала на панику Вашингтона
08:07
Лекарства по рецепту хотят сделать бесплатными
07:56
В Москве налетчики в масках ограбили автосервис
23:01
Анна Семенович публично опозорилась
22:02
Зейналова родит Евстигнееву дочь
22:00
Красотка из "Дома-2" оголила грудь после операции
21:58
Раскрыто новое место жительства Павла Дурова
21:56
Испытание гигантской мышеловки запечатлели на видео
21:39
Газировка ежегодно убивает десятки тысяч человек
21:25
Путин предупредил губернаторов цитатой Ленина
21:02
Альфонс-прокурор украл у любовницы аквариум с черепахой
20:53
Коммунисты проиграли борьбу за юго-восток столицы
20:42
Путин сделал заявление по сносу хрущевок в Москве
20:23
Роскошное тело Пьехи поражает воображение
20:21
Экс-мэр Саратова скончался за рулем автомобиля
19:52
Почему Толкалину замуж не берут
19:39
Подробности нападения на дочь Захаровой в Крыму
19:37
Фетисов скончался на 65-м году жизни
19:17
Гаджеты тормозят развитие речи у детей
19:00
Что стало с Закошанским после закрытия "Говорим и показываем"
18:58
В ДТП с машиной полиции пострадали четыре человека
18:54
От Михалкова требуют вырезать кадры с Машковым
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Подробности нападения на дочь Захаровой в Крыму
У Даны Борисовой случился сердечный приступ
Джигурда странно отреагировал на беременность Анисиной
Как российских туристов унижают в Турции
Анисину поздравляют с третьим ребенком
Путина просят избавиться от лишних пенсионеров
Экономика

В чем опасность людоедского плана Кудрина

Алексей Кудрин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Эксперты разбили в пух и прах предложения Алексея Кудрина и возглавляемого им Центра стратегических разработок (ЦСР) по проведению в России масштабной реформы пенсионной системы. Повышение пенсионного возраста и сокращение тех, кому положены выплаты по старости может привести к социальной напряженности в обществе и падению рейтингов власти.
прочитано 1826 раз

Разработанный ЦСР под руководством экс-министра финансов Алексея Кудрина для президента России Владимира Путина новый проект пенсионной системы предлагает повышение пенсионного возраста (до 63 лет – для женщин и до 65 лет – для мужчин) с шагом по полгода, начиная с 2019-го. Также Кудрин хочет сократить число тех, кому положены социальные выплаты и ужесточить условия их начисления.

ПО ТЕМЕ

Путина просят избавиться от лишних пенсионеров

Найдены плюсы повышения пенсионного возраста

Как Россия переживет повышение пенсионного возраста

Такие радикальные меры позволят сократить число пенсионеров на 9% и, соответственно, значительно уменьшить социальные статьи бюджета. Но при этом, по заверениям ЦСР, в стране вырастут пенсии. Но даже этот, казалось бы, явный плюс пенсионной реформы Алексея Кудрина не способен покрыть издержки непродуманного плана, реализация которого неминуемо приведет к напряженности в обществе, полагают эксперты.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин напомнил, что Алексей Кудрин в свое время предложил совершенно не просчитанную монетизацию льгот, за которую государству пришлось заплатить в семь раз больше, чем планировалось изначально самим Кудриным. После этой реформы упали рейтинги и партии "Единая Россия", и президента Владимира Путина.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky

"Предложение очередной "людоедской" реформы в устах Кудрина выглядит абсолютно органично, но снова он не просчитал социальные риски и последствия. Я абсолютно уверен в том, что еще несколько таких предложений Алексея Леонидовича – и никаких перспектив у самого Кудрина больше не будет ни в политике, ни в экономике", – сказал политолог в интервью Dni.Ru.

Если допустить, что Кремль прислушается к предложению Кудрина, то позиции властей будут очень сильно поколеблены, рейтинги их упадут, а побеждать на выборах будет намного сложнее, заключил Данилин.

Повышение пенсионного возраста – старая идея либерального блока в правительстве. Особенность этого подхода заключается в том, что предложения снова выдвигаются без учета того, как они будут восприняты обществом, как они будут реализовываться и каковы могут быть их внеэкономические последствия, отметил член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

Эксперт выразил сомнения в том, что идеи Кудрина найдут поддержку в правительстве. "Это типичный узкоэкономический способ решения комплексных системных проблем. Не думаю, что в том виде, в котором эти предложения выдвинуты, у них есть возможность быть реализованными", – сказал Зудин.

Между тем логика, в рамках которой действует Алексей Кудрин, абсолютно понятна, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. "Главный тезис заключается в том, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. То есть пожилым людям, по сути, предложили выкручиваться самим", – сказал эксперт изданию URA.RU.

Он также отметил, что с помощью "кудринской реформы" государство может ощутимо снизить нагрузку на бюджет, но при этом повысить социальную напряженность в обществе. "Это не самое разумное решение – ведь именно пенсионеры являются базовой основой любой политической системы", — заключил эксперт.

Напомним, что окончательного решения о пенсионном возрасте в правительстве пока нет. Социальный блок традиционно выступает против его увеличения. Тем не менее с 1 января 2017 года в России начал повышаться пенсионный возраст чиновников. Новые нормы коснулись государственных и муниципальных служащих. Законом предусматривается поэтапное увеличение пенсионного возраста таких работников на полгода ежегодно – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Автор: Александр Комаров5 мая 2017, 17:19

комментарии

Политика

"Нежного" главу Еврокомиссии заметили на саммите пьяным
Обиженная Клинтон плетет заговор против Трампа
Путин предупредил губернаторов цитатой Ленина
За что Навальный любит Грефа

Шоу-бизнес

Гагарина рассекретила необычное имя новорожденной
Утяшева и Воля довели до слез словами о дочке
Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов
48-летняя Бондарчук в купальнике напугала худобой

Проишествия

У ветерана войны украли медаль "За взятие Берлина"
Именитого спортсмена жестоко избили в центре Москвы
Альфонс-прокурор украл у любовницы аквариум с черепахой
Убившая восемь детей женщина избежала тюрьмы

Lifestyle

Тарасова отказалась говорить о связи с Козловским
Звезда "Сватов" попала в больницу с резаными ранами
От Михалкова требуют вырезать кадры с Машковым
Чичерина и Галанин перепели "Темную ночь" ко Дню Победы
Шоу-бизнес

Анисину поздравляют с третьим ребенком

Прославленная фигуристка тщательно скрывает свое положение
Шоу-бизнес

Джигурда странно отреагировал на беременность Анисиной

Dni.Ru поздравили актера с интересным положением его супруги
Шоу-бизнес

Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов

Вероятно, дело не только в минеральной воде
Спорт

Россия разбила Швецию на старте чемпионата мира

Российские хоккеисты стартовали на турнире с победы

Гороскоп

Зейналова родит Евстигнееву дочь
Бизнес-гороскоп на май
Гороскоп здоровья на май
Любовный гороскоп на май

Фоторепортажи

Грязные фото звезд "Дома-2"
Знаменитые мамочки показали свои прелести
Роскошное тело Пьехи поражает воображение
Муж Елизаветы II отказался выходить в свет

Спорт

Тутберидзе обидно из-за выходки Липницкой
Лидер сборной России сбежал в США
Чего ждать от российских хоккеистов на ЧМ-2017
Украинский футболист забил самый абсурдный автогол (видео)

Регионы

Поминки в Подмосковье закончились дракой и стрельбой
В квартире пенсионера под Петербургом нашли центнер тротила
Интимные подробности жизни ангарского маньяка
Студентка убила малыша после родов в туалете и впала в кому
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru