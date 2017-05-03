Порошенко потратил миллиард Януковича на привлекательность
Стабильность гривны и крепкая финансово-банковская система – вот что принесут Украине конфискованные деньги. А золотовалютные резервы государства вырастут.
"Это укрепляет финансово-банковскую систему, добавляет стабильности национальной денежной единице. Это будет способствовать инвестиционной привлекательности украинской экономики", – заявил Петр Порошенко. По словам главы украинского государства, финансы реквизированы со счетов экс-президента Виктора Януковича и его окружения.
В пресс-службе Порошенко сообщили, что на счета Государственного казначейства страны уже зачислены 1,1 миллиарда долларов, а ещё 200 миллионов в ценных бумагах передадут Минфину.
Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк ранее заявлял, что конфискованные полтора миллиарда долларов не имеют никакого отношения к его подзащитному. Пришлось Сердюку опровергать и информацию о счетах бывшего президента в Швейцарии. В феврале и швейцарские власти подтвердили, что арестованные в стране активы на 70 миллионов швейцарских франков не принадлежат Януковичу.
Что касается Порошенко, то ему названная сумма, видимо, вскружила голову. Забыв через некоторое время о намерении укрепить банковскую систему, украинский президент сообщил, что "конфискат" направят на укрепление обороноспособности Украины – на строительство завода по производству боеприпасов, закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы и радаров. А неделей ранее Порошенко обещал украинцам, что "миллионы Януковича" направят в социальную сферу.
Гроші, вкрадені режимом Януковича, підуть зокрема і на соціальний захист людей pic.twitter.com/x3YeYVhzFe— Петро Порошенко (@poroshenko) 28 апреля 2017 г.
Средства в размере 1,42 миллиарда долларов были заблокированы в "Ощадбанке" Госслужбой финансового мониторинга еще в конце января 2015 года. Они находились на счетах компаний-нерезидентов, которые, как считают в Киеве, принадлежали Януковичу и его окружению. 28 апреля в законную силу вступило решение украинского суда о перечислении этих средств в госбюджет.
"Начнем с того, что Порошенко банально врет. Адвокат
Януковича уже сделал соответствующее заявление и, по-моему, даже подал иск. Не
имеет отношение Янукович к этим деньгам", – приводит "Свободная
пресса" слова политолога Александра Дудчака. Он отмечает, что можно только
посочувствовать владельцам тех денег, которые названы "миллионами Януковича".
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