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Политика

Эрдогану предсказали судьбу Януковича

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Gokhan Tan/Getty Images
Евросоюз для обеспечения условий своего дальнейшего экономического роста вынужден расшатывать политические режимы соседей, и одним из ближайших кандидатов на эту незавидную участь является Турция. Об этом заявил российский политолог и экономист Саид Гафуров.
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По его словам, залог развития и процветания ЕС – это уничтожение экономик близлежащих стран. "Сначала Германия уничтожила южную Европу, потом восточную и Балканы, потом Прибалтику. Последней жертвой стала Украина. Сейчас они ее переваривают, поэтому у турок есть пара лет", – заявил эксперт в эфире российского телеканала ТВЦ.

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Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

По его мнению, позиции турецкого лидера Реджепа Эрдогана крайне уязвимы. Все дело в том, что против него настроены некоторые влиятельные местные олигархи, как в свое время на Украине часть представителей крупного бизнеса выступила против тогдашнего президента Виктора Януковича. "Янукович не был дураком, просто сильно мощные силы его валили, объединявшие и оппозицию внутри страны, и внешних агрессоров", – подчеркнул Гафуров.

При этом политолог нарисовал довольно мрачные перспективы для Украины. Эксперт уверен, что Германия как лидер ЕС уничтожает Украину, желая превратить ее в экономическом смысле в "мертвое поле". "Когда они это сделают, следующей на очереди будет Турция. Вопрос в том, даст ли Россия украинизировать Турцию", – отметил аналитик.

Напомним, ранее Реджеп Эрдоган встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили различные аспекты двухсторонних отношений, в том числе сотрудничество в экономической области, а также в сфере безопасности. При этом турецкий лидер явно не скупился на добрые слова в адрес главы российского государства, назвав его "дорогим другом".

Однако, несмотря на заверения в дружбе, Анкара с 15 марта отменила беспошлинный режим для ввоза российской сельскохозяйственной продукции в Турцию. До этого он действовал в случае, если она ввозилась для переработки или дальнейшего экспорта в третьи страны. Однако для реализации российской сельхозпродукции на турецком рынке все равно было необходимо уплачивать сбор в размере 130%. Теперь такая пошлина действует на любой импорт сельхозпродукции из России в Турцию.

Автор: Иван Поляков31 марта 2017, 16:46

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