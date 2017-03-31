Савченко предсказала Порошенко страшную судьбу

Депутат Верховной рады Надежда Савченко стала любимицей публики, а затем утратила всяческую поддержку со стороны властей благодаря своим резким высказываниям, зачастую направленным против оказавшихся во главе Украины политиков. Обрушилась с критикой она и на Петра Порошенко.

По мнению Савченко, украинцы не простят главе государства пролитой крови и роста коррупции, поэтому точно не переизберут его на второй срок. "Если ему хватит подлости, чтобы подсчитать голоса в свою пользу и избраться во второй раз, его ждет судьба хуже Януковича!", – цитирует "Газета.ru" депутата Рады. При этом сама Надежда Савченко не исключает, что выдвинет свою кандидатуру на грядущих выборах президента страны.