Соседи бегут от Порошенко

Жители поселка Козин неподалеку от Киева начали массово распродавать свою недвижимость. Всему виной соседство с президентом Украины Петром Порошенко.

По словам риелтора Алексея Руднева, дома выставляются на продажу со всей техникой и мебелью, а скидки порой достигают 40% от стартовой цены. "Но сделки в этом сегменте – сейчас редкость. Даже богатые люди уже не сорят деньгами. Поэтому элитная недвижимость больше не имеет такого спроса, как раньше", – цитирует специалиста украинский интернет-портал "Вести".

Издание отмечает, что если раньше, во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича, политическая и бизнес-элита стремилась жить поближе к первым лицам, то теперь объявления о продаже жилья рядом с главой государства практически никого не привлекают. Как рассказали порталу владельцы недвижимости в Козине, в поселке резко подскочили цены на коммунальные услуги, поэтому содержание домов стало обходиться чрезвычайно дорого.

По словам одной из жительниц, на дом площадью 300 квадратных метров уходит порядка 1,5 тысячи долларов. "Прислуга, охрана, садовник, чистильщик бассейна, плюс коммуналка в последнее время стала просто непосильной, вот и решили выставить его на продажу", – отметила она.





Кроме того, не рады местные и установившимся в поселке правилам жизни. Вряд ли обойдется без последствий прогулка по главной улице поселка, на которой расположен особняк Порошенко. Не получится даже просто так сфотографировать расположенные рядом дома – за такое "самоуправство" есть риск угодить на несколько суток в полицию.

Жители Козина рассказывают, что за три года президентства Порошенко трехметровый забор вокруг его усадьбы вырос практически в два раза. Также они вспомнили, что прошлой зимой снег в поселке убирали только на улице, где стоит дом главы государства. "Как не убирали снег зимой, так и не убирают. Снегоуборочные машины ездят только вдоль его забора", – жалуются жители Козина.

