Ситуация с ЖКХ в Амурской области стремительно ухудшается

Власти Амурской области в этом году сократили бюджет на финансирование жилищно-коммунального хозяйства региона, а также урезали спонсирование программ энергосбережения и энергоэффективности более чем на 10-15%. На фоне этого в области продолжают расти тарифы на коммунальные услуги, которые в ближайшее время могут подняться почти на 4%.

Стоит отметить, что ситуация с коммунальным хозяйством в регионе признана одной из самых неблагоприятных не только на Дальнем Востоке, но и во всей России. Так, только за неполные два месяца наступившего 2017 года в регионе зафиксировано более 100 аварийных ситуаций на муниципальных объектах жизнеобеспечения. При этом абсолютное большинство внештатных ситуаций произошли в водопроводных и теплосетях. Более того, не менее 10 раз выходило из строя оборудование на котельных, а также восемь раз сотни домов в области оставались без электричества.

Казалось бы, что с учетом плачевной ситуации с региональной системой ЖКХ, власти Амурской области должны увеличить ее финансирование для исправления хотя бы самых насущных проблем. Однако несмотря на это, по итогам прошлого года власти региона урезали расхода на ЖКХ на 2,6%. Кроме того, крайне неприятны для местных жителей те заминки и проблемы, которые возникают у областного правительства в деле реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Цифры здесь также весьма удручающие: по итогам прошлого года программа была выполнена всего лишь на 30%. Столь низкий показатель является одним из худших результатов по стране.

К сожалению, люди вынуждены терпеть неэффективную политику региональных властей. Так, недавно жительница микрорайона 23 поселка Прогресс обратилась к губернатору области Александру Козлову с просьбой решить ситуацию с водоснабжением населенного пункта. По словам женщины, с лета прошлого года жители поселка лишены воды по вечерам и в выходные дни из-за низкого напора. Завалили жалобами руководство области и жители города Свободный, которые неоднократно, но, к сожалению, без особого успеха, жаловались губернатору на платежные квитанции за услуги ЖКХ и проблемы с электроснабжением многоэтажных домов населенного пункта.





Однако губернатор Александр Козлов и министр ЖКХ региона Сергей Гордеев, кажется, на данный момент не могут объяснить жителям региона, когда все эти насущные проблемы будут реально решаться. Несмотря на то, что жителям населенных пунктов иногда удается пробиться на встречу с губернатором и чиновниками, отвечающими за развитие и поддержание в рабочем состоянии системы ЖКХ в регионе, кажется, что власти не в силах им помочь.

Между тем эксперты уверены, что в ближайшее время вряд ли стоит ожидать кардинального улучшения положения в системе ЖКХ Амурской области. Так, по мнению доктора политических наук, научного редактора проекта East Russia Ростислава Туровского, во многом проблемы в социально-экономической сфере Амурской области обусловлены ее хроническими управленческими проблемами. "Губернатору Козлову пока так и не удалось создать устойчивую и сильную команду", – утверждает он.

По словам эксперта, управленческие проблемы, а также недостаточность финансовых ресурсов для исправления ситуации обрекают ЖКХ Амурской области на дальнейшее обветшание.

