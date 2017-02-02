Кудрин смягчает кару за экономические преступления

К 2025 году в России самым радикальным образом должна измениться уголовная политика. Центр стратегических разработок Алексея Кудрина подготовил проект концепции, в которой предусмотрен отказ от лишения свободы за экономические преступления и максимальное использование альтернативных видов наказания за нетяжкие преступления.

Инициаторы реформы уголовной политики предлагают отказаться от репрессивных тенденций в законодательстве и сделать его более гуманным. Концепция также предполагает приведение уголовного законодательства в соответствие с современными требованиями. Речь идет в первую очередь о преступлениях, связанных с новыми технологиями.

В случае успеха реформы ее разработчики рассчитывают на разгрузку тюрем и наполнение федерального бюджета. Авторы проекта, сотрудники факультета права Высшей школы экономики и МГУ планируют обнародовать его на следующей неделе, газета "Известия".

В случае принятия концепции изменения коснутся в первую очередь экономических преступлений. Документом предусмотрен принципиальный и полный отказ от лишения свободы за них. В качестве базового наказания предлагается введение штрафа, кратного размеру причиненного ущерба.

Между тем о необходимости реформы уголовной политики эксперты говорят давно. В 2015 году в России было 646 тысяч заключенных, включая находящихся в исправительных и воспитательных колониях, СИЗО и тюрьмах. Тем не менее количество преступных рецидивов за последние десять лет выросло с 30 до 70%.

По мнению одного из авторов проекта, заведующего кафедрой уголовного права и криминалистики НИУ "Высшая школа экономики" профессора Геннадия Есакова, лишение свободы как вид наказания за экономические преступления бессмысленно. "Люди не убивают, не насилуют. Да, они совершают экономическое преступление, но за экономическое преступление надо бить рублем, а не лишением свободы. То, что мы отправляем человека в места лишения свободы, не имеет абсолютно никакого смысла", – убежден юрист.

Напомним, Алексей Кудрин возглавил Центр стратегических разработок в апреле 2016 года. ЦСР – некоммерческая организация, один из основных аналитических центров при Правительстве России. Как писали Dni.Ru, после назначения Кудрина руководителем ЦСР пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят богатейший опыт бывшего главы Минфина Алексея Кудрина. По его словам, знания Кудрина пригодятся в Центре стратегических разработок, совет которого он возглавил.