Кудрин смягчает кару за экономические преступления

Как изменится жизнь россиян в феврале Сто дней президента Трампа Влияние имени на судьбу Тайны Любови Орловой Дом-2
Экономика

Доллару и рублю определили границы курса

Эксперт объяснил ослабление рубля по отношению к обеим мировым валютам
Экономика

Трамп озолотил российских богачей

Состояние миллиардеров растет после прихода к власти нового президента США
партнеры
Четверг 2 февраля
Лента новостей
10:42
Российского хоккеиста подозревают в краже кошелька
10:29
В Москве у мужчины отобрали сумку с 1,5 млн рублей
10:22
Меркель заработала на беженцах 5 тысяч евро
10:04
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
09:41
Германия приплатит беженцам за возврат на родину
09:13
Угроза Трампа "плохим парням" из Мексики вызвала скандал
08:55
Друг о побеге Михаила Задорнова из больницы
08:32
Красавица Мария Шарапова посетила Россию
08:05
В Москве клиенты угнали машину у водителя такси
08:01
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
22:11
Певица Бейонсе ждет двойню
21:58
На востоке Москвы мужчина выпал из окна 7-го этажа
21:44
НАТО кинуло Киев из страха перед Кремлем
21:39
Обама готовит бомбу под трон Трампа
21:38
Елена Ксенофонтова рассказала об избиении сына
21:18
Савченко придумала план по возвращению Донбасса
20:50
В зоопарке Петербурга умер сурок-предсказатель
20:38
Елена Ксенофонтова потеряла ребенка
20:37
Выживший в жутком ДТП на юге Москвы получил амнезию
20:33
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
20:28
Украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ
20:21
Дробыш заступился за оскандалившуюся Самбурскую
20:14
ЕС в панике от решения Трампа
20:03
Бузова довела Тарасова (видео)
19:47
Топалов похоронил друга
19:33
Киев устроил провокацию в Черном море
19:10
Когда Трамп избавится от Порошенко
19:06
Назарбаев объявил Третью модернизацию Казахстана
19:01
Названа причина страшной аварии на юге Москвы
19:01
Садальскому вырезали опухоль
18:50
В метро Петербурга образовалась давка
18:49
Мифы и правда о кариесе
18:48
Валерию и Королеву не пустят на "Евровидение"
18:33
У звезды "Дома-2" отекли глаза после пластики
18:32
Каменских после операции выложила видео из больницы
18:25
Недовольный осьминог набросился на дайвера (видео)
18:18
Трампа заставили рисовать котиков
17:53
В жилом доме в центре Москвы случился пожар (видео)
17:51
Трамп и Янукович оказались в одной компании
17:46
Новый глава придаст ускорения Федерации бокса России
17:41
Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
17:39
Елизавета II грозится убить Трампа мечом
17:39
Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"
17:38
"Ростелеком" вернул свои деньги через суд
17:28
В гостинице Петербурга отравились сотни человек
17:24
Воробьев о судьбе любовницы после измены
17:12
Тест-Драйв Lexus RX. Стремительный
17:00
МИД Норвегии отчитал российского посла
16:48
В Москве эвакуировали здание суда
16:47
Грызущий картошку дикобраз стал звездой (видео)
16:46
Создатели "Шерлока" рассказали о новой серии
16:41
Кончаловский о дочке Маше: Как я ошибался
16:28
Лимузин Горбачева продают за 75 миллионов
16:20
Евросоюз снова оставил Украину с носом
16:10
Как правильно управлять снами
15:56
Пассажиры сгорели в страшной аварии на юге Москвы
15:55
Первая люксовая версия "умных часов" посвящена князю Владимиру
15:51
Жителей Омска возмутили чиновничьи пенсии
15:47
Пытавшийся скрыться чиновник сбил сотрудников ДПС (видео)
15:31
В Карелии нерадивых чиновников запрут в кабинетах
15:30
Особняк российского миллиардера зачистили от бомжей-захватчиков
15:24
ОНФ нашел барьеры в головах нижегородских депутатов
15:18
Значение имени Николай
15:15
Лоза оценил стихи Лаврова
15:07
Любимица Лепса угнала машину бывшего жениха
15:06
10 эффективных продуктов для детокса
15:00
Автомобили Lada начали поставлять в ОАЭ
14:54
Победительница "Евровидения" призналась в бисексуальности
14:50
Самые ожидаемые фильмы февраля
14:42
Киев проговорился об атаке на Донбасс
14:29
Звезда "Универа" перестала следить за собой
14:24
ОНФ и ОП возьмут под контроль систему "Платон"
14:14
Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием
13:54
Сексапильная жена "Иванушки" блеснула роскошным декольте
13:46
"Антимайдан" пикетирует фонд Навального
13:37
На Аршавина напали после рождения сына
13:36
Порошенко объявил войну России в ООН
13:29
Растрепанная Водонаева унизила полных людей
13:27
Тихонов набросился на трусливого Фуркада
13:23
Мужчину убили в Москве из-за 50 тысяч рублей
13:13
Назван срок падения Луны на Землю
13:04
В Петербурге пенсионеров выгнали из дома за долги
13:04
В ЗАГСе Петербурга у итальянского жениха украли невесту
12:55
Внук спасет семью Гузеевой
12:44
В первый день февраля на Землю обрушилась магнитная буря
12:40
Известный актер скончался от рака
12:37
Как чиновники от ЖКХ грабят москвичей
12:36
На Ямале мужчина совершил убийство во время соблазнения
12:21
Лавров написал стихи про злобную обезьяну
12:19
В Москве пройдет "Праздник жизни"
12:17
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
12:09
В семье звезды "Возвращения Мухтара" случилось горе
12:04
Бондарчук в бикини назвали анорексичкой
12:02
Украина возглавила Совбез ООН
11:52
Алексей Ягудин рассказал о разводе
11:51
По Москве разгуливает серийный маньяк
11:35
Любовь Толкалина призналась в психопатии
11:35
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
11:18
Россияне перестали выезжать за рубеж
11:18
Лев Лещенко: Я пахал всю жизнь!
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Елена Ксенофонтова потеряла ребенка
Алексей Ягудин рассказал о разводе
У Ольги Бузовой новая фамилия
Садальскому вырезали опухоль
Шарапова пришла к Урганту без нижнего белья
Внук спасет семью Гузеевой
Экономика

Кудрин смягчает кару за экономические преступления

Алексей Кудрин. Фото: GLOBAL LOOK press\Zhu Wei
К 2025 году в России самым радикальным образом должна измениться уголовная политика. Центр стратегических разработок Алексея Кудрина подготовил проект концепции, в которой предусмотрен отказ от лишения свободы за экономические преступления и максимальное использование альтернативных видов наказания за нетяжкие преступления.
прочитано 231 раз

Инициаторы реформы уголовной политики предлагают отказаться от репрессивных тенденций в законодательстве и сделать его более гуманным. Концепция также предполагает приведение уголовного законодательства в соответствие с современными требованиями. Речь идет в первую очередь о преступлениях, связанных с новыми технологиями.

ПО ТЕМЕ

Кудрин на концерте сыграл на ударных (видео)

Путин нашел Кудрину новую работу

В случае успеха реформы ее разработчики рассчитывают на разгрузку тюрем и наполнение федерального бюджета. Авторы проекта, сотрудники факультета права Высшей школы экономики и МГУ планируют обнародовать его на следующей неделе, газета "Известия".

В случае принятия концепции изменения коснутся в первую очередь экономических преступлений. Документом предусмотрен принципиальный и полный отказ от лишения свободы за них. В качестве базового наказания предлагается введение штрафа, кратного размеру причиненного ущерба.

Между тем о необходимости реформы уголовной политики эксперты говорят давно. В 2015 году в России было 646 тысяч заключенных, включая находящихся в исправительных и воспитательных колониях, СИЗО и тюрьмах. Тем не менее количество преступных рецидивов за последние десять лет выросло с 30 до 70%.

По мнению одного из авторов проекта, заведующего кафедрой уголовного права и криминалистики НИУ "Высшая школа экономики" профессора Геннадия Есакова, лишение свободы как вид наказания за экономические преступления бессмысленно. "Люди не убивают, не насилуют. Да, они совершают экономическое преступление, но за экономическое преступление надо бить рублем, а не лишением свободы. То, что мы отправляем человека в места лишения свободы, не имеет абсолютно никакого смысла", – убежден юрист.

Напомним, Алексей Кудрин возглавил Центр стратегических разработок в апреле 2016 года. ЦСР – некоммерческая организация, один из основных аналитических центров при Правительстве России. Как писали Dni.Ru, после назначения Кудрина руководителем ЦСР пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят богатейший опыт бывшего главы Минфина Алексея Кудрина. По его словам, знания Кудрина пригодятся в Центре стратегических разработок, совет которого он возглавил.

2 февраля 2017, 10:18

комментарии

Политика

НАТО кинуло Киев из страха перед Кремлем
Обама готовит бомбу под трон Трампа
Савченко придумала план по возвращению Донбасса
Назарбаев объявил Третью модернизацию Казахстана

Шоу-бизнес

Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Друг о побеге Михаила Задорнова из больницы
Певица Бейонсе ждет двойню
Елена Ксенофонтова рассказала об избиении сына

Проишествия

По Москве разгуливает серийный маньяк
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео
Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео

Lifestyle

Создатели "Шерлока" рассказали о новой серии
10 эффективных продуктов для детокса
Самые ожидаемые фильмы февраля
Известный актер скончался от рака
Гороскоп

Гороскоп здоровья на февраль 2017 года

Стоит быть внимательным к собственному самочувствию вблизи затмения 26 февраля
Шоу-бизнес

Топалов похоронил друга

В Москве простились с известным диджеем и продюсером
Экономика

Доллару и рублю определили границы курса

Эксперт объяснил ослабление рубля по отношению к обеим мировым валютам
Экономика

Кудрин смягчает кару за экономические преступления

К 2025 году в России должна радикально измениться уголовная политика

Гороскоп

Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием
82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей
Любимые драгоценности звезд
Секс-символы "Дома-2"

Спорт

Тихонов набросился на трусливого Фуркада
Футболисту сборной Украины устроили травлю из-за Бандеры
Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка
Российские олимпийцы плюнули на приказ МОК вернуть медали

Регионы

Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
В ЗАГСе Петербурга у итальянского жениха украли невесту
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru