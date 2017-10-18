ЕС дал зеленый свет турбинам Siemens в Крыму

В ЕС не увидели нарушений в поставках турбин компании Siemens в Крым. По словам вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини, Брюссель не будет наказывать немецкую корпорацию за то, что ее продукция была поставлена на территорию полуострова.

С инициативой прояснить позицию Могерини по этому вопросу выступили депутаты Европарламента от Германии и Литвы Ребекка Хармс и Пятрас Аштрявичус. Вице-президент Еврокомиссии не стала признавать поставки турбин в Крым нарушением санкционного режима.

Законодательство ЕС устанавливает ряд ограничительных мер в ответ на воссоединение Крыма с Россией, которую в Европе продолжают считать "аннексией". На полуостров запрещено экспортировать энергоносители и минералы, а также продукцию телекомуникационной и транспортной отраслей. Кроме того, санкции вводят запрет на поставку в Крым оборудования для электростанций.





По ее словам, Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией, однако не является вовлеченной стороной в расследование поставок турбин Siemens. "По этой причине комиссия не может предоставить ни фактической информации по случаю, ни занять позицию на этой стадии о том, нарушаются ли соответствующие санкционные директивы", – ответила Могерини на запрос депутатов.





Напомним, 5 июля агентство Reuters распространило информацию, что немецкая корпорация поставила на полуостров две турбины SGT5-200E в нарушение санкционного режима. Многие эксперты, в том числе с Украины, прогнозировали, что этот спровоцирует Еврокомиссию на "жесткие меры" в отношении нарушителей. Как видно, этот прогноз не оправдался.

Ну а пока в Европе продолжается антироссийская "турбинная истерия", Главгосэкспертиза России одобрила строительство Севастопольской ТЭС и согласовала ее стоимость. Всего на реализацию проектов Севастопольской и Симферопольской станций, для которых и предназначены турбины, выделено около 71 миллиарда рублей. Частично строительство финансируется за счет федеральной целевой программы развития Крыма. Реализация проектов позволит обеспечить энергонезависимость Крыма от Украины.

