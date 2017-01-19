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Росреестр потратил миллиарды на неработающий сервис

Фото: GLOBAL LOOK press/kati
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), который должен был заработать с 1 января 2017 года, не работает. Все попытки зарегистрировать права на собственность или получить сведения из ЕГРН в электронном виде натыкаются на отказ: раздел не работает из-за "актуализации контента".
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Неработающим государственным сервисом в России никого не удивишь, но в прошлом году громкий скандал вызвала кадастровая оценка жилой собственности физлиц, произведенная Росреестром. Налоговое ведомство, рассчитавшееся на этой основе налоги на жилье, особо подчеркнуло, что с претензиями надо обращаться в Росреестр.

Попытки узнать, почему реестр не работает и на какой основе проводились кадастровые оценки, завершились ничем: ни один телефон в пресс-службе центрального аппарата не отвечал, хотя зимнее солнце еще ярко светило. Значит, не является вражьей выдумкой ходящее по интернету выпущенное в конце ноября 2016 года письмо замглавы ведомства А.Н. Скотскова, запрещающее сотрудникам всякие контакты со СМИ. "Запрещено любое инициирование в средства массовой информации сообщений по вопросам, связанным с реализацией федерального закона "О государственной регистрации недвижимости", – говорится в нем. При этом соблюдение запрета, подчеркивает Скотсков, будет отслеживаться и в СМИ, и в социальных сетях.

О неуклюжей инициативе ретивого администратора речь не идет: Сокотсков открыто пишет, что письмо подготовлено по поручению руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Виктории Абрамченко, которая параллельно является заместителем министра экономического развития. А когда руководитель такого ведомства запрещает сотрудникам выносить сор из избы, значит этого сора – выше крыши.

Надо признать, что закон, принятый в июле 2015 года, поставил перед Росреестром масштабную задачу: свести воедино разрозненные базы данных о недвижимости, которые в разное время разными специалистами и на разных платформах создавались в регионах. В целом же требовалось объединение двух баз данных – единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН). Все было бы просто, если базы строились бы по единым принципам. Но различия в содержавшейся в них информации оказались значительными.

Но были и скрытые препятствия, ведь неразбериха в регистрации прав на недвижимость открывала широчайшие возможности для мошеннических операций с недвижимостью и поощряла разрастание коррупции. Создание единого и прозрачного госучета подрывало бы основы многомиллионного бизнеса, процветавшего в ряде местностей.

Вольно или невольно, но взявшиеся за реформу чиновники это в расчет не взяли. Поэтому часто их усилия натыкались на безразличие и полное непонимание на местах: корыстное или бескорыстное – судить трудно, ведь прежнее руководство ушло, а завершать работу поручено Абрамченко, которая далеко не новый человек в системе. Ранее она работала и в Земельной кадастровой палате, а в 2011-2012 годах была заместителем руководителя Росреестра.

Но ведомство и под новым руководством не смогло в полной мере выполнить закон о запуске с 1 января 2017 года единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В правительстве рассчитывали, что он позволит улучшить защиту прав собственности, но пока этого не случилось.

Но неработающий реестр уже востребован. По статистике самого ведомства, с января по ноябрь 2016 года только на регистрацию прав собственности было подано более 318 тыс. электронных заявлений. При этом в среднем в месяц их число росло на 27%.

За несозданный ЕГРН в 2014-2016 годах из бюджета выделено 1,6 млрд рублей. На этот год запланировано финансирование в размере 821 млн рублей. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в конце декабря говорил, что "нельзя допустить сбоев в работе ведомства в связи с переходом к новым правилам учета и регистрации недвижимости".

Сейчас, по словам Абрамченко, назначенной на этот пост в октябре 2016 года, происходит объединение региональных баз, начавшееся в ноябре, но граждане уже сигнализируют о неладном, об ошибках, когда квартира, к примеру, учитывается в реестре как гараж. В интервью телеканалу "Россия" она признала, что 1% записей реестра содержат ошибки. Но записей всего 300 миллионов, и 1% – это 3 млн человек. Всем им предстоит заниматься переоформлением документов на собственность, хотя они в этом не виноваты.

По словам руководителя Росреестра, ошибки могли попасть из-за неправильно оформленных первичных документов или ошибок, допущенных кадастровыми инженерами. Но исправлять их придется самим пострадавшим, а в ряде случаев, признала Абрамченко, им придется обращаться за решением в суды.

Но и это еще не все. Как обращает внимание директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, главное заключается в реальной угрозе уничтожения прав многих граждан на собственность, ведь с июля 2016 года свидетельства о собственности в бумажном виде не выдавались и по 218-ФЗ (закон "О государственной регистрации недвижимости") подтверждением этих самых прав является выписка из ЕГРН, которого, как выяснилось, более не существует.

"Так что вполне реальной становится ситуация массовой утери информации о правах граждан и невозможность этих самых граждан доказать свои права владения недвижимостью и землей".

Зато какой простор для деятельности разного рода мошенников, расхитителей государственной собственности, разных "черных" риэлторов, возникший в результате деятельности "эффективных менеджеров" в отношении буквально каждого из нас, подчеркивает Делягин.

Неработающий реестр прав на недвижимость уже стал причиной скандала, докатившегося до Кремля. Пресс-секретарю президента пришлось спешно объяснять, что "профильные структуры работают над преодолением трудностей, связанных с запуском единого государственного реестра недвижимости". "Там работа идет напряженная, действительно, технологически не все получается. Но известно, что там никто не сидит сложа руки, и там действительно работают для того, чтобы эту ситуацию компенсировать, исправить", – цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Забавно, но на разрастающийся скандал ведомстве Абрамченко отреагировали, как сумели. На сайте появилось информационное сообщение о том, что "услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по получению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) полностью доступны на всей территории Российской Федерации".

Росреестр предоставляет госуслуги в новом формате в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", с гордостью рапортует ведомство.

В сообщении подчеркивается также, что "обеспечивается предусмотренный новым законом дистанционный способ получения документов после проведения регистрации прав – "курьерская доставка". Чтобы ей воспользоваться, необходимо в момент подачи документов сделать в заявлении специальную отметку. В этом случае готовые документы доставят владельцу недвижимости в удобное для него место и время".

И кто им, этим эффективным функционерам, объяснит, что курьер с портфелем и интернет – не просто вещи разные. Это явления из разных веков.

Автор: Антип Кабанеки19 января 2017, 19:19

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