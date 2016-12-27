Как приумножить капитал в интернете

Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?

Такое понятие, как электронные деньги, сегодня знакомо подавляющему большинству пользователей интернета. Эквивалент существующих во внешнем мире валют хранится на счетах в таких системах, как Webmoney, PayPal, Qiwi, десяток других ресурсов. С их же помощью переводятся деньги, оплачиваются покупки в магазинах, перечисляется зарплата. Развитие систем денежных переводов позволяет связать через сеть терминалов свои виртуальные финансы с банковскими счетами и даже получать наличные.

Кроме того, все больше людей пользуется онлайн банкингом. Программа, которая позволяет клиентам удаленно управлять своими счетами и вкладами, есть сегодня у любого крупного банка. Имея доступ в Интернет и получив пароль, клиент может открывать и закрывать счета, переводить деньги другим пользователям, даже оформить ипотеку.

Изменили интернет-технологии и представления о трейдинге. Виртуальный мир открывает доступ к биржам – хоть валютной, хоть фондовой: достаточно располагать необходимым капиталом и найти хорошего брокера. Если у самого пользователя есть определенные навыки, он сможет приумножить свой капитал. Если же навыков и интуиции нет – есть риск этот капитал потерять.

Приобрести и потерять деньги можно и в более увлекательной форме: сегодня интернет предоставляет доступ к ресурсам, где пользователь может тратить свои деньги. Это не только магазины и платные сервисы: есть еще букмекерские конторы, различного рода лотереи, азартные игры. В интернет перебрались, к примеру, игровые автоматы. Аудиторию подобных сайтов, которые по прибыльности уже почти переросли свои аналоги в реальном мире, составляют не чуждые азарта люди со свободными деньгами.

И управление онлайн финансами, и онлайн-трейдинг, и игры требуют от пользователя соблюдения определенных правил. Это касается безопасности, управления рисками и осознания, что на страницах определенных сайтов есть шансы не только приумножить, но и уменьшить размер онлайн сбережений. Так что не стоит бросаться в виртуальный финансовый мир, очертя голову: в этом деле нужен, прежде всего, холодный расчет.