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Как приумножить капитал в интернете
Такое понятие, как электронные деньги, сегодня знакомо подавляющему большинству пользователей интернета. Эквивалент существующих во внешнем мире валют хранится на счетах в таких системах, как Webmoney, PayPal, Qiwi, десяток других ресурсов. С их же помощью переводятся деньги, оплачиваются покупки в магазинах, перечисляется зарплата. Развитие систем денежных переводов позволяет связать через сеть терминалов свои виртуальные финансы с банковскими счетами и даже получать наличные.
Кроме того, все больше людей пользуется онлайн банкингом. Программа, которая позволяет клиентам удаленно управлять своими счетами и вкладами, есть сегодня у любого крупного банка. Имея доступ в Интернет и получив пароль, клиент может открывать и закрывать счета, переводить деньги другим пользователям, даже оформить ипотеку.
Изменили интернет-технологии и представления о трейдинге. Виртуальный мир открывает доступ к биржам – хоть валютной, хоть фондовой: достаточно располагать необходимым капиталом и найти хорошего брокера. Если у самого пользователя есть определенные навыки, он сможет приумножить свой капитал. Если же навыков и интуиции нет – есть риск этот капитал потерять.
Приобрести и потерять деньги можно и в более увлекательной форме: сегодня интернет предоставляет доступ к ресурсам, где пользователь может тратить свои деньги. Это не только магазины и платные сервисы: есть еще букмекерские конторы, различного рода лотереи, азартные игры. В интернет перебрались, к примеру, игровые автоматы. Аудиторию подобных сайтов, которые по прибыльности уже почти переросли свои аналоги в реальном мире, составляют не чуждые азарта люди со свободными деньгами.
И управление онлайн финансами, и онлайн-трейдинг, и игры требуют от пользователя соблюдения определенных правил. Это касается безопасности, управления рисками и осознания, что на страницах определенных сайтов есть шансы не только приумножить, но и уменьшить размер онлайн сбережений. Так что не стоит бросаться в виртуальный финансовый мир, очертя голову: в этом деле нужен, прежде всего, холодный расчет.
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