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Культура

Названы способы попасть в киноиндустрию

Фото: пресс-служба
Как снять хороший фильм, попасть к правильному продюсеру и покорить индустрию кино? На эти вопросы "Дни.ру" ответила в эксклюзивном интервью исполнительный продюсер компании по фестивальному продвижению “CinePromo”, генеральный продюсер Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов  “Телемания” Елена Коржаева.
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Елена, сколько лет вы занимаетесь продюсированием?

Фестивальным продвижением и продюсированием своих и чужих фестивалей, промотированием фильмов и их авторов, кинопрокатом и дистрибьюцией в рамках CinePromo я занимаюсь с 2013 года, а вне собственной компании еще раньше – с 2010 года, то есть в общей совокупности почти десять лет.

Если говорить о “Телемании”, то в 2017-2018 годах CinePromo выступали его спонсорами и брали лучшие фильмы для фестивального продвижения и дистрибуции, а в 2019 мне еще и доверили заниматься его организацией в должности генерального продюсера, за что огромное спасибо ректору ГИТРа, учредившему фестиваль, Юрию Литовчину.

Как на самом деле становятся известными в мире киноиндустрии?

Через постель, конечно. Шучу, можно обойтись другими методами. Фестивальное продвижение является отличным инструментом для раскрутки и фильмов, и самих авторов, и актеров. Пресс-конференции и общение со СМИ, красные дорожки и пресс-волы, закрытые и открытые индустриальные мероприятия, привлекающие всевозможные медиа, продюсеров, отборщиков других фестивалей, байеров – все это неотъемлемая часть большинства российских и зарубежных фестивалей.

Фото: пресс-служба

Российская кинематография имеет двоякую репутации среди той же самой российской аудитории. Есть ли шансы, что ситуация изменится?

Если вы имеете в виду, что переступая порог кинотеатра, между зарубежным и российским фильмом российский зритель вероятнее всего выберет зарубежную картину, пожалуй, соглашусь с вами, и речь идет о массовом кино. Ситуация с авторскими игровыми, документальными и, тем более, короткометражными картинами, еще хуже.

Я не могу сказать, что мы снимаем плохие фильмы в общей своей массе – это не так, просто в какой-то исторический момент производители имели неосторожность на протяжении нескольких лет разочаровывать зрителей в условиях появившейся конкуренции, и это разочарование переросло в привычку. Но я верю в силу маркетинга, и в этом плане отечественные пиарщики творят чудеса, вытаскивая в топ проекты российского производства, даже имея в распоряжении очень ограниченный бюджет – честь им и хвала! Ситуация меняется и будет меняться по нарастающей. Тут я абсолютный оптимист.

А как эти талантливые авторы могут стать известными? В сети огромное количество короткометражных работ студентов и выпускников. Но лишь немного дожидаются какого-то звездного часа.

Мы рекомендуем пробовать все каналы продвижения и активно практикуем это в рамках CinePromo: от фестивального продвижения до кинотеатрального проката, дистрибьюции на телеканалы и VOD-платформы и, конечно, интернет-премьеры. Тут есть одно “но”: далеко не все авторы понимают, что использование в своем фильме чужой музыки без разрешения является не легальным цитированием, а банальным воровством. Поэтому перед раскруткой фильма в интернете или стартом его фестивального продвижения нужно обязательно заключать договоры с правообладателями музыкальных произведений.

Фото: пресс-служба

Есть ряд инструментов для раскрутки фильма в интернете, но вот вам один лайфхак: если бюджета на то, чтобы обращаться к дорогостоящим специалистам по интернет-маркетингу нет, попробуйте найти дружественное СМИ и сделать интернет-премьеру совместно с ними!

Бывали ли случаи, что сами члены жюри Фестиваля “Телемания” забирали в свою команду победителя в номинации или даже обычного участника мероприятия?

Это отличный вопрос! Одной из задач “Телемании” обратить внимание больших продюсеров на авторов и их фильмы. Случаи трудоустройства участников фестиваля, безусловно, были: кто-то начал участвовать в съемках новых проектов для телевидения и кинотеатров, многие авторы открывают свои кинокомпании и начинают постепенно раскручиваться. Так, Марк Лиманский учредил свою киностудию и активно участвует в организации “Телемании – 2019”, а еще он уже год как преподает в ГИТРе и делится своими опытом со студентами режиссерского факультета.

Фото: пресс-служба

В этом году у нас достаточно “звездный” состав жюри, начиная от его президента Дмитрия Диброва, который не нуждается в представлении, Екатерины Мцитуридзе, главы “Роскино”, Владимира Воронова, заместителя генерального директора ТНТ, продюсера Оксаны Барковской, среди последних проектов которой “История одного назначения”, режиссера и продюсера Александр Котта, который снимает как качественные телевизионные сериалы, так и авторские картины, собирающие призы самых престижных смотров по всему миру, до отборщика Александры Жуковой, которая с большой охотой берет в свои программы работы начинающих авторов, Михаила Клочкова, закупающего короткометражки для одной из самых крупных VOD-платформ Start.ru и пр.

Бывали ли у вас случаи, что вы отказывали оказывать услуги продюсирования? По какой причине?

Да, мы постоянно это делаем. Нам в CinePromo не всё равно, с чем и кем работать по фестивальному продвижению, поэтому к этому вопросу мы подходим очень выборочно и филигранно.

Фото: пресс-служба

Поверьте, не каждый фильм стоит отправлять на фестивали. Иногда лучше что-то сырое или не совсем удачное доработать или положить в стол, начав новый проект. В этом контексте я не могу не поделиться высказыванием Квентина Тарантино, столь любимого и пестуемого среди российских авторов: “Моя фильмография – это для меня святое. Режиссеры не становятся лучше с возрастом, а один плохой фильм портит впечатление от трех хороших. Так что если я в итоге сделаю всего десять, но отличных фильмов, я буду этим доволен".

23 августа 2019, 16:19

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