"Гарри Поттер" превратится в телесериал

Компания Warner Bros. начала работу над телесериалом на основе книг британской писательницы Джоан Роулинг. Об этом сообщает зарубежный сайт We Got This Covered.

Телепроект станет приквелом к серии фильмов. Известно, что действие сериала будет происходить учебном заведении Хогвартс и нескольких европейских странах. Другие подробности сюжета пока держатся в тайне, уточняет РИА Новости.