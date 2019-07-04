"Гарри Поттер" превратится в телесериал

Компания Warner Bros. начала работу над телесериалом на основе книг британской писательницы Джоан Роулинг. Об этом сообщает зарубежный сайт We Got This Covered.
Телепроект станет приквелом к серии фильмов. Известно, что действие сериала будет происходить учебном заведении Хогвартс и нескольких европейских странах. Другие подробности сюжета пока держатся в тайне, уточняет РИА Новости.
Скандал с Примадонной вышел на новый уровень
Певица обнародовала свежие фото
Пиарщица блеснула на сцене
Ведущей объяснили, почему она не скоро выйдет замуж
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Где в России не хотят работать?????
Замуж не хочу!
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Не хочу ходить за больным мужем.
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Скандал со свекровью
Сказал, что отвратительно готовлю
Как попросить справку перед сексом?
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Кого выбрать?
Астролог сказал, что мы несовместимы
Хочу на море.
Жесткий секс
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
аборт
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Серябкина спит с Фадеевым
Не хочу работать, а муж заставляет
Светлана Викторовна Руденкова - бессовестная женщина!
Щель между зубов
Названа самая сексуальная страна,это Украина.
Секс с чернокожим
Можно ли кормить сделанной грудью?
Темникова спала с Серябкиной
Как вы относитесь к ЛГБТ?