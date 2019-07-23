Знаменитый музыкант скончался в возрасте 81 года

Американский музыкант Арт Невилл скончался на 82-м году жизни в собственном доме. Печальную новость сообщил менеджер артиста Кент Соррел. Причина смерти не уточняется. Отмечается, что в последние годы исполнитель страдал от ряда серьезных заболеваний.
В конце 1970-х годов Арт Невилл основал с братьями группу The Neville Brothers. Позже коллектив вошел в Зал славы вокальных групп. Музыкант также был одним из создателей коллектива The Meters. Арт Невилл был трижды удостоен премии "Грэмми". В декабре 2018 года он официально завершил карьеру, сообщает Lenta.ru.
Dr. John and Art Neville were dear friends, deepest sympathies to the Neville family.— Dr. John (@akadrjohn) 22 июля 2019 г.
Pictured: Dr. John with Art & Allen Toussaint in 1973 at Montreux Jazz Fest [Getty]; and with the Funky Meters in 2016. pic.twitter.com/Zc4ynpUMk5
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