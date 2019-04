Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса

Актриса Надя Регин, которая сыграла девушку британского шпиона Джеймса Бонда в фильме "Из России с любовью" и пытающуюся соблазнить агента MI6 танцовщицу в ленте "Голдфингер", ушла из жизни в возрасте 87 лет, передает портал teleprogramma.pro. Однако известна она не только своим вкладом в кино. Так, в 1980 году Надя Регин стала сооснователем издательского дома Honeyglen Publishing Ltd и выпустила книгу под своим полным именем Надя Поудрегин "Жертвы и дураки". В произведении рассказывается о романе между идиалистически настроенным поэтом и танцовщицей во время Второй Мировой войны.

We are very sorry to learn that Nadja Regin has passed away at the age of 87. Nadja appeared in two Bond films, FROM RUSSIA WITH LOVE and GOLDFINGER. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/PVriNun3MY