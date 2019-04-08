Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса

0
Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Понедельник 8 апреля
Лента новостей
20:15
Неожиданный поворот в скандале с отменой йоги в СИЗО
20:11
В Мурманской области альпинист сорвался с горы
19:54
Избили и выпотрошили: обобранная до нитки Волочкова заявила о дерзком ограблении
19:35
6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
19:22
Под Нижним Новгородом при обрушении на промышленной площадке погиб человек
19:16
Жительница Башкирии ударила ножом пятилетнюю дочь
19:02
Помогавший клоунам пенсионер умер на глазах у внучат
18:30
Раскрыт способ получать пенсию выше 100 тысяч рублей
18:27
На дороге под Москвой перевернулся внедорожник (видео)
18:24
Перепуганный Зеленский встал на колени перед Порошенко
17:22
Уголовница Тимошенко подложила свинью рвущемуся к власти Зеленскому
17:11
Топурия помирилась с Гуфом
17:01
Качество, а не соревнование: Володин призвал повысить эффективность госзакупок
16:26
Жена оскалилась после пинка Мамаеву
16:18
Лидер A’STUDIO начинает поиск талантливых молодых музыкантов
16:18
"Закопали в щебенку": подробности зверского убийства ужаснули Корчевникова
16:12
Сделано заявление о переговорах Путина и Зеленского
16:08
"ЕР" поддержала масштабную акцию "Зарядка со звездой"
15:35
Булдаков заставил молодую прелестницу снять обручальное кольцо
15:09
Галкин отправил пятилетнего сына убирать двор
15:08
Мистический знак потряс собравшихся у гроба Булдакова
15:00
Полуголая звезда прочла лекцию о музыке
14:51
Лукашенко проболтался о победителе выборов на Украине
14:38
Закодированная Волочкова в ужасе бежит от порчи
14:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 апреля 2019 года
14:29
Вскрылись шокирующие данные о жене Порошенко
14:27
Он запрещал об этом говорить: перед гробом огласили главную тайну жизни Булдакова
14:25
В Подольске легковушка протаранила скорую (видео)
14:25
Панайотов рассказал о рождении сына
14:07
По просьбам жителей в Солнцево построят детсад и спорткомплекс
14:03
Актриса Поплавская лишила молодого мужа детей
14:01
Своенравная Меган Маркл подложила свинью Елизавете II
13:49
Сын Седоковой ест собачий корм и играет ногами на пианино
13:42
Крымский мост опустел после объявления о серьезных проблемах
13:31
Сын категорически отказался от денег Валерии
13:23
Назван убивающий рак продукт
13:06
Хилькевич учит дочь матерным песням
13:00
В Таиланде наркодилер изнасиловал и свернул шею туристке за отказ познакомиться
12:48
"Вы беременны?": Лорак с округлившимся животом вызвала переполох
12:33
Опомнившаяся Бледанс приехала к старшему сыну
12:18
Успенская без юбки показала роскошные ноги
12:17
Туктамышева показала фото с медведем-стриптизером
12:16
Главные трудности Великого поста
12:04
Мать известного спортсмена срочно госпитализирована
11:54
Внебрачный красавец-сын появился у гроба Булдакова
11:49
Лопырева восхитила снимком за день до родов
11:35
Выпускница Высшей партийной школы "ЕР" стала депутатом
11:25
Забытый Булдаков страдал от одиночества
11:14
В Москве назвали самые яркие достижения звезд
11:14
"Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают": Виторган прервал молчание о Собчак
11:05
Пострадавших в "китовой тюрьме" животных решили отпустить на волю (видео)
10:49
Наркотики: шокирующее заявление после анализов Зеленского
10:46
Цекало откровенно рассказал о молодой жене
10:41
"На мужчин у меня моратория нет": кокетливое признание Брежневой
10:24
Болтливая подруга раскрыла пол ребенка Маркл
10:19
Не стало бывшего члена ЦИК России Василия Лихачева
10:10
Кудрявцева жестко объявила о разводе
09:57
Звезду "Дома-2" избили в родном городе
09:44
Разведенку Джоли застукали с известным актером
09:40
Пять большегрузов столкнулись на МКАД
09:12
Переломанная Ивлеева пополнила "инвалидную команду" Билана
08:55
Юбилейный концерт Пугачевой всплыл в Сети
08:30
"Отвратительна": Собчак лишили звания санитара
08:02
Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
07:59
Правда-матка вышла боком для Карауловой
06:30
Осмелевший Лукашенко бросил дерзкий вызов Путину
06:05
Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала
04:05
Врачи назвали четыре способа продлить жизнь
02:10
Перекроившая себя звезда шоу "Дом-2" похудела до анорексии
00:31
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
22:09
Самбурская бежит из страны после расставания с возлюбленным
21:45
Советские актеры представили одежду молодых российских дизайнеров
20:24
36-летняя Сати Казанова заговорила о беременности
17:56
"Готов на кровавые провокации": Раскрыт нехитрый план Порошенко
17:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 апреля 2019 года
17:01
Гороскоп на неделю
16:56
"Какого-то бомжа раздел": облаченный в рванье Нагиев бродит по улицам
16:49
Кудрявцева сбежала с вечеринки Пригожина
16:42
Володин предостерег от вмешательства в дела других стран
16:13
Володин призвал парламенты обеспечить цифровой суверенитет стран
15:57
Сын Рудковской и Плющенко оказался в центре скандала
15:53
Доевшая котлеты Волочкова взобралась на натужившегося Малахова
14:54
"Сдать Западу!": Зеленский пообещал безжалостно расправиться с Порошенко
14:51
Скончалась вдова актера Валерия Золотухина
14:29
Тодоренко показала "топаловские пятки"
14:04
Взбешенная Тарасова грубо послала известного спортсмена
13:29
Получилось умопомрачительно: Садальский влез в грязные разборки Собчак и Волочковой
12:57
Поющий дифирамбы Малахов жестко подставил Зеленского
12:54
Володин пригласил вьетнамских законодателей за полярный круг
12:33
Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран
12:28
Пьяницу Порошенко уличили в подделке тестов
11:41
"Я бы не смогла пережить": 47-летняя Заворотнюк откровенно о третьих родах
11:22
Смерть близких и новая беременность: Кудрявцева раскрыла тайны
11:04
Володин пригласил главу турецкого парламента в Москву
10:51
"Рюмку водки перед выступлением": Салтыкова рассказала о своей слабости
10:35
Народ молится о выздоровлении внезапно слегшего Леонтьева
07:40
Объявлено о страшной зависимости постаревшего Лукашенко
06:37
"Позор семьи": Боярской крепко досталось после громкого заявления отца
04:25
Ротару поразила внешним видом после тяжелой болезни
01:19
"Не хранил ей верность": Пугачевой нанесли серьезный удар
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

49-летняя красотка разрушила брак самого богатого человека в мире
Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала
Почему униженная жена Башарова терпела избиения
Вскрылась баснословная стоимость коттеджа Заворотнюк
Культура

Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса

прочитано 256 раз

Актриса Надя Регин, которая сыграла девушку британского шпиона Джеймса Бонда в фильме "Из России с любовью" и пытающуюся соблазнить агента MI6 танцовщицу в ленте "Голдфингер", ушла из жизни в возрасте 87 лет, передает портал teleprogramma.pro. Однако известна она не только своим вкладом в кино. Так, в 1980 году Надя Регин стала сооснователем издательского дома Honeyglen Publishing Ltd и выпустила книгу под своим полным именем Надя Поудрегин "Жертвы и дураки". В произведении рассказывается о романе между идиалистически настроенным поэтом и танцовщицей во время Второй Мировой войны.

Напомним, 1 апреля стало известно о смерти актрисы Тани Мале, сыгравшей девушку секретного агента Джеймса Бонда Тилли Мастерсон в ленте 1964 года "Голдфингер". Ей было 77 лет.

8 апреля 2019, 19:44

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Предатель Саакашвили вонзил нож в спину Порошенко
Перепуганный Порошенко врезал униженной Тимошенко
Объявлено о тайной связи Порошенко с Меланьей Трамп
Трамп взял за горло рвущегося к власти Зеленского

Шоу-бизнес

После слухов об измене мужа Шейк оказалась в постели с другим
После развода Башаров остался без квартиры
Борисов влез в грязные разборки родственников звезды "Семнадцати мгновений весны"
Топурия помирилась с Гуфом

Проишествия

Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
Малышева спасла беззащитных животных от живодера
Отрезала сыну ухо: жуткие подробности нападения матери на собственного ребенка

Lifestyle

Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Культура

Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве

Спектакли с участием актрисы перенесли
Шоу-бизнес

"Закопали в щебенку": подробности зверского убийства ужаснули Корчевникова

Злоумышленники бросили молодого мужчину медленно и мучительно умирать
Шоу-бизнес

"Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают": Виторган прервал молчание о Собчак

Откровенное интервью актера
Шоу-бизнес

Булдаков заставил молодую прелестницу снять обручальное кольцо

Красавица сделала заявление у гроба

Гороскоп

Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Успенская без юбки показала роскошные ноги
Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала
49-летняя красотка разрушила брак самого богатого человека в мире
Двойник Маркл показала роскошные формы

Спорт

Взбешенная Тарасова грубо послала известного спортсмена
Медведева проболталась о новой работе
Кокорина и Мамаева пообещали посадить надолго
Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз

Регионы

Спалила "ведьму-свекровку": вскрылся жуткий мотив поджога квартиры сибирячки
Названы неожиданные версии взрыва в питерской академии
"Вы все подохнете": терапевт из Балашихи облаяла коллег на глазах пациентов
Уродующая женщин хирург-мясник задержана в Краснодаре

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru