Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса

Актриса Надя Регин, которая сыграла девушку британского шпиона Джеймса Бонда в фильме "Из России с любовью" и пытающуюся соблазнить агента MI6 танцовщицу в ленте "Голдфингер", ушла из жизни в возрасте 87 лет, передает портал teleprogramma.pro. Однако известна она не только своим вкладом в кино. Так, в 1980 году Надя Регин стала сооснователем издательского дома Honeyglen Publishing Ltd и выпустила книгу под своим полным именем Надя Поудрегин "Жертвы и дураки". В произведении рассказывается о романе между идиалистически настроенным поэтом и танцовщицей во время Второй Мировой войны.
We are very sorry to learn that Nadja Regin has passed away at the age of 87. Nadja appeared in two Bond films, FROM RUSSIA WITH LOVE and GOLDFINGER. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/PVriNun3MY— James Bond (@007) 8 апреля 2019 г.
Напомним, 1 апреля стало известно о смерти актрисы Тани Мале, сыгравшей девушку секретного агента Джеймса Бонда Тилли Мастерсон в ленте 1964 года "Голдфингер". Ей было 77 лет.
We are very sorry to hear that Tania Mallet who played Tilly Masterson in GOLDFINGER has passed away. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/gMkqqheGJ7— James Bond (@007) 31 марта 2019 г.
Спектакли с участием актрисы перенесли
Злоумышленники бросили молодого мужчину медленно и мучительно умирать
Откровенное интервью актера
Красавица сделала заявление у гроба
Популярные темы форума
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Почему я такая дура?
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Я однолюб, никого больше не полюблю
Он изменил мне со страшной бабой
Мне очень скучно!
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Пропал кот
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Два кило картошки
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
<цензура>
Крик души
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
кефирная диета на 7 дней
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Если женщина повышает голос на мужчину