В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов

Это значимое танцевальное событие привлекло спортсменов со всего мира – приехали пары из США, Германии, Израиля, Великобритании, Польши, Италии, Украины и других стран. Россия представила наибольшую по численности команду, среди которых такие блистательные титулованные дуэты, как Кирилл Белоруков и Полина Телешова, Владимир Литвинов и Ольга Николаева, Никита Бровко и Ольга Урумова и многие другие.
Благодаря безупречному выступлению в программе по пяти танцам (румба, ча-ча-ча, самба, джайв и пасодобль) в финал вышли сразу три российские пары и места на пьедестале распределились следующим образом: чемпионами стали Кирилл Белоруков и Полина Телешова – спортсмены подтвердили свой титул, которые уже завоевали в 2018 году, вице-чемпионами – пара из Италии, Нино Лангело и Андра Вайделайте, бронзовыми призерами по решению судей – Никита Бровко и Ольга Урумова. 4 место закрепилось за парой из Германии Павлом Звычайным и Оксаной Лебедев (Германия). 5 место досталось по праву Массимо Арколин и Лауре Жмажковиковой из Италии, и Владимир Литвинов и Ольга Николаева стали шестыми.
Именно благодаря многолетнему слаженному труду и плодотворной работе целой команды профессионалов своего дела наша страна проводит турниры такого масштаба на главном паркете страны. Любовь к танцам сделала Кубок мира уникальным праздником как для зрителей, так и для участников:
"Атмосфера абсолютно потрясающая. Очень динамичное событие, программы меняются молниеносно, зрители находятся в радостном напряжении. От тура к туру, четверть финал, полуфиналы интрига становится все более осязаемой. Я думаю, что сегодняшний день, который наполнен великолепными турнирами профессионалов и любителей и элегантным турниром Про-Эм в европейской программе вызывают огромный интерес", – констатирует Станислав Попов.
В рамках Кубка мира среди профессионалов прошел Кубок Кремля среди любителей также по латиноамериканской программе. На паркете танцевали 26 дуэтов высочайшего мастерства из России, Испании, Польши, Китая, США, Израиля, Великобритании и др. стран.
Результаты Кубка Кремля среди любителей:
1 место: Дамир Халужан и Анна Машциц (Словения)
2 место: Жоэл Лопез Гомес и Беспечнова Кристина (Испания)
3 место: Таль Лившиц и Роза Илана Кесельман (США)
4 место: Антон Лам Вири и Анастасия Савинская (Россия)
5 место: Тагир Мансуров и Александра Конрашов (США)
6 место: Танг Яо и Нианг Ксин (Китай)
Помимо турниров по латине гости наслаждались и европейскими танцами впервые проведенного Кубка Кремля в категории Про-Эм, когда дуэт состоит из профессионального и не профессионального танцора.
Чемпионский титул завоевала элегантная пара Ивана Новикова и Анастасии Усановой:
"Уникальность Кубка мира, в первую очередь, заключается в том, что это – Станислав Попов, во-вторых, это Кремль. В-третьих, потому что живая музыка оркестров и даже зрители здесь особенные. Наверное, это единственное мероприятие в Москве и России, где все выходят на паркет и танцуют в перерывах: очень приятно видеть, что мужчины, женщины, дети – все танцуют, а не просто сидят за столиками. Именно это и создает грандиозную атмосферу: очень теплую, комфортную, праздничную. Мы считаем, что мероприятие Станислава Григорьевича – это масштабное событие и действительно выдающееся!"
На Кубке мира среди болельщиков всегда есть родные, близкие и друзья многих пар. Их присутствие несет определенную удачу и дает колоссальную моральную поддержку участникам. Финалисты Кубка Кремля среди любителей пара №53 Антон Лам Вири и Анастасия Савинская поделились своими эмоциями: "В Кремле танцуется великолепно. Нам очень приятно находиться здесь сегодня. Чувствуется поддержка зрителей. У нас в зале много друзей, знакомых, родных. Все поддерживают и это очень всегда приятно. Сегодня на паркете собрался сильный состав танцоров, серьезные конкуренты, очень достойные соперники. Мы выкладываемся на полную силу, но очень здорово танцевать с такими талантливыми парами. Многие из них наши друзья. Дома и стены помогают. Очень нравится музыка. Живой оркестр – это что-то уникальное. Под такую музыку душа танцует и поет. Когда играют музыканты, ты слышишь не только звук мелодий, но и добрую и наполненную ими энергетику, которая передает заряд позитива. Такие ощущение не испытать под фонограмму. Великолепная организация. Все настолько продуманно и спланировано, что мы как участники Кубка не только успеваем выйти и станцевать на паркете, но и перевести дух, посмотреть выступление других конкурсантов и насладиться очень интересной шоу программой".
Действительно, шоу-программа Кубка мира 2019 не оставила никого равнодушными в этот вечер, высокий класс танцевания всех участников вызывал всевозможные эмоции от душевных переживаний до переполняющего сердца восторга. С номерами выступили: Виктор да Силва и Анна Мельникова в стиле Exhibition, особенно трогательно и чувственно было их исполнение танца под популярную мелодию Севары "Там нет меня"; для многих стало открытием и новым "прочтением" аргентинское танго в исполнении группы Тангобанда и Дмитрия Васина с Сагдианой под любимую многими композицию Астора Пьяццолло "Либертанго" – 6 пар на паркете выстраивали композицию отношений между мужчиной и женщиной, а затем синхронно танцевали танго. Такое виртуозное исполнение было впервые и настолько зрелищным, что аплодисменты не смолкали длительное время. С теплотой зрители отмечали и показательное выступление Веры Фартушняк в категории Про-Эм с Луко Тонелло и Виктором да Силва "Сеньорита Bello!", и задорный номер Игоря Самкаева, генерального директора фонда "Золотые ворота Сибири" – партнера Кубка мира, с Мариной Спициной и ансамблем "Фантазия".
Кубок мира и на этот раз стал тем событием, где зрители смогли увидеть разные программы танцев и сполна насладиться этим удивительно красивым искусством, вызывающим различные эмоции через движения тела. После окончания программы вечера победители и участники получали поздравления, фотографировались на память и прощались совсем ненадолго, ведь уже следующей весной кремлевский паркет примет чемпионат Европы WDC 2020 по латиноамериканским танцам среди профессионалов 26 апреля.
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