Кошка искусствоведа порвала портрет XVII века

Британский искусствовед Бендор Гросвенор рассказал о нападении его кошки на картину известного английского художника Джона Майкла Райта XVII века. Он приобрел портрет более чем за 6,7 тысячи долларов и занимался реконструкцией полотна – из-за холода на нем выступал конденсат. Работа, судя по всему, была практически завершена.

"Я отошел, чтобы полюбоваться проделанной работой, как вдруг Падме прыгнула и приземлилась прямо в центр картины", – цитирует телеканал "360" Гросвенора. Полотно было повреждено. Впрочем, лицо героя портрета не задето. Реставрация этого дефекта, по предварительным данным, обойдется в ту же сумму, которую искусствоведу пришлось отдать за саму картину.

A BBC arts experts has revealed how his cat wrecked a rare masterpiece painted by one of his favourite artists.

Dr Bendor Grosvenor, who appeared in five seasons of Fake or Fortune, paid more than £5,000 for a painting by artist John Michael Wright https://t.co/2NMxww0jrw pic.twitter.com/NGNxkHuMcq