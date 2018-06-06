Отца Цоя привел в бешенство фильм Серебренникова

Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" – небылица. А его авторы просто пытались урвать кусочек славы Виктора Цоя, уверен отец музыканта.

Роберта Цоя не пригласили ни на одно из мероприятий, где презентовали фильм "Лето". Тем не менее, отцу известного музыканта удалось посмотреть и оценить несколько фрагментов картины. Роберт Максимович считает, что режиссер даже не пытался раскрыть личность Виктора – а протсо хотел заработать на его имени.

"Витина популярность не спадает. Наоборот, растет с каждым годом. Поэтому каждый хочет урвать кусочек его славы. Вот и снимают эти небылицы. Ведь люди пойдут в кино на имя Цоя!", – возмущается Цой-старший.

Фильм Кирилла Серебренникова недавно представили в Каннах. На кинофестивале он получил награду за лучший саундтрек. На днях картину показали зрителям "Кинотавра", а позже премьера "Лета" состоялась в столичном "Гоголь-центре".

Фильм не понравился и лидеру группы "Аквариум". Борис Гребенщиков после просмотра картины заявил: описанных в картине событий никогда не было – и быть не могло.

Роберт Цой признается, что в последние годы жизни сына он его практически не видел. Лидер группы "Кино" был постоянно занят на гастролях. Однако за месяц до смерти Виктор приехал к родителям. Матери – Валентине Васильевне – тогда выделили квоту на автомобиль "Жигули". На черном рынке машина стоила 18-20 тысяч рублей, а так она обошлась в два раза дешевле. Виктор привез родителям деньги на покупку. Больше они сына не видели, приводит слова Цоя-старшего издание Teleprogramma.