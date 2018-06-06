Отца Цоя привел в бешенство фильм Серебренникова
Роберта Цоя не пригласили ни на одно из мероприятий, где презентовали фильм "Лето". Тем не менее, отцу известного музыканта удалось посмотреть и оценить несколько фрагментов картины. Роберт Максимович считает, что режиссер даже не пытался раскрыть личность Виктора – а протсо хотел заработать на его имени.
"Витина популярность не спадает. Наоборот, растет с каждым годом. Поэтому каждый хочет урвать кусочек его славы. Вот и снимают эти небылицы. Ведь люди пойдут в кино на имя Цоя!", – возмущается Цой-старший.
Фильм Кирилла Серебренникова недавно представили в Каннах. На кинофестивале он получил награду за лучший саундтрек. На днях картину показали зрителям "Кинотавра", а позже премьера "Лета" состоялась в столичном "Гоголь-центре".
Фильм не понравился и лидеру группы "Аквариум". Борис Гребенщиков после просмотра картины заявил: описанных в картине событий никогда не было – и быть не могло.
Роберт Цой признается, что в последние годы жизни сына он его практически не видел. Лидер группы "Кино" был постоянно занят на гастролях. Однако за месяц до смерти Виктор приехал к родителям. Матери – Валентине Васильевне – тогда выделили квоту на автомобиль "Жигули". На черном рынке машина стоила 18-20 тысяч рублей, а так она обошлась в два раза дешевле. Виктор привез родителям деньги на покупку. Больше они сына не видели, приводит слова Цоя-старшего издание Teleprogramma.
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