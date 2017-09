В Сети появилось предсмертное видео солиста Linkin Park

Последнюю запись с участием рок-музыканта Талинда Беннингтон опубликовала на своей странице в Twitter. "Вот как для нас выглядела депрессия всего за 36 часов до его смерти. Он любил нас так сильно, и мы его любили", – подписала снимок вдова.

Рок-музыкант, его сын и друг дурачились, поедая конфеты Jelly Beans с разными вкусами. Откусив одну из них, Беннингтон притворился, что ему стало плохо, чем развеселил своего отпрыска. Спустя чуть больше суток артист решился на отчаянный шаг.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k