В Сети появилось предсмертное видео солиста Linkin Park

Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона опубликовала в Сети ролик, снятый за 36 часов до его смерти. На видео солист рок-группы дурачится с сыном и другом.

Последнюю запись с участием рок-музыканта Талинда Беннингтон опубликовала на своей странице в Twitter. "Вот как для нас выглядела депрессия всего за 36 часов до его смерти. Он любил нас так сильно, и мы его любили", – подписала снимок вдова.

Рок-музыкант, его сын и друг дурачились, поедая конфеты Jelly Beans с разными вкусами. Откусив одну из них, Беннингтон притворился, что ему стало плохо, чем развеселил своего отпрыска. Спустя чуть больше суток артист решился на отчаянный шаг.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k — Talinda Bennington (@TalindaB) 16 сентября 2017 г.

Напомним, что лидер группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым у себя дома, недалеко от Лос-Анджелеса, 20 июля. Эта новость шокировала его коллег и фанатов. Многие отметили, что певец свел счеты с жизнью в день рождения своего друга, солиста Soundgarden Криса Корнелла.

Поклонники фронтмена Linkin Park пришли к выводу, что он не смог оправиться от потери близкого человека. Впрочем, некоторые уверены, что к самоубийству Беннингтона подтолкнули алкоголь, наркотики и творческий кризис.