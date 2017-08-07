Фильм об интимной жизни Дианы вызвал скандал

Британский телеканал Channel 4 показал документальный фильм о принцессе Диане, в котором она делится ранее неизвестными, интимными подробностями своей жизни. Картина вызвала у зрителей крайне неоднозначную реакцию.

В картину "Диана: ее собственные слова" вошли ранее неизвестные документальные кадры, в которых принцесса откровенно рассказывает о себе и своей жизни. Записи были сделаны преподавателем по технике речи Питером Сеттеленом в 1992-1993 годах.

Ранее в СМИ попали отрывки скандальной информации, которую сообщила Диана на камеру. Естественно, выход фильма на телеэкраны, приуроченный к 20-й годовщине смерти леди Ди, сопровождался бурным интересом публики.

Некоторые зрители были в восторге от картины, отметив в очередной раз, что принцесса не зря была любимицей всего мира, передает Evening Standard. "Даже через 20 лет после смерти Диана воспринимается как теплая и добрая", "Какая потрясающая женщина", – отметили они.

Впрочем, некоторые британцы заявили, что с моральной точки зрения неправильно публиковать интимные признания Дианы. Они подчеркнули, что картина получилась "ужасно грустной" и наверняка принесет семье принцессы еще большие страдания. Другие же зрители резонно заметили, что эти записи никогда бы не были опубликованы без разрешения самой принцессы.

Напомним, ранее стало известно о тайных записях принцессы Дианы, на которых она рассказывает о своей жизни с принцом Чарльзом. На камеру леди Ди призналась, что ее брак был несчастливым с самого начала, поскольку ее супруг всю жизнь любил другую женщину. Также Диана рассказала о том, что чувствовала себя несчастной из-за поведения Чарльза, и на этом фоне долгое время страдала от депрессии и расстройств пищевого поведения.