Память принцессы Дианы почтят одеждой

31 августа – день памяти британской принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе 20 лет назад. В знак этой траурной даты известный бренд одежды выпустит свою новую коллекцию.

Марка одежды Off-White приурочит выход своей новой линейки к 20-летию со дня смерти легендарной принцессы Дианы. Об этом компания сообщила на своей странице в Instagram.

Бренд опубликовал коллаж с множеством снимков леди Ди в разных нарядах. "Одна женщина – 40 образов Off-White", – гласит комментарий к фото. Известно, что новая коллекция будет представлена публике в сентябре, во время Недели моды в Париже. Что именно войдет в эту линейку дизайнеры пока держат в секрете.

" one woman, 40 @off____white looks in the works come september " Публикация от @virgilabloh Июл 26 2017 в 6:28 PDT

Напомним, первая жена принца Уэльского Чарльза, принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет. Трагическая смерть женщины стала шоком для всего мира, ведь леди Ди была всеобщей любимицей и иконой стиля.

Наряды Дианы неизменно вызывали восхищение модных критиков. Принцесса предпочитала одежду простого кроя, однотонных расцветок, которые дополняла изящными ювелирными украшениями.

В числе любимых предметов гардероба леди Ди были строгие деловые костюмы и платья-футляры. В начале этого года в лондонском Кенсингтонском дворце открылась выставка знаменитых нарядов принцессы Дианы, которые могут многое рассказать не только о стиле этой знаменитой женщине, но и важных событиях ее жизни.