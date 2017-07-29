Почему брак принцессы Дианы был обречен

29 июля 1981 года состоялась свадьба британского наследника принца Чарльза и принцессы Дианы. Брак продлился целых 15 лет, превратив жизнь прекрасной леди Ди в череду мучительных страданий и разочарования.

Недавно опубликованные сенсационные признания Дианы, в которых она рассказывает о своей свадьбе с Чарльзом, нам ясно дают понять – этот брак был обречен с самого начала, и, по сути, ничто уже не могло сделать его счастливым. Несмотря на благородное происхождение и богатство родителей, Диана росла тихой, застенчивой и романтичной девочкой

Увидев впервые принца Чарльза, она восхитилась его уверенностью в себе и статным, спортивным телосложением. Конечно же, Диана мечтала, чтобы британский наследник обратил на нее хоть какое-то внимание, но все было тщетно.

Серцееду Чарльзу нравились раскованные, смелые и яркие девушки, на фоне которых застенчивая Ди просто меркла. Из стенографических записей, оставленных принцессой, становится ясно, что она еще до свадьбы знала о том, что Чарльз много лет встречается с Камиллой Паркер-Боулз – ее психологическим антиподом.

Когда же вдруг британский наследник обратил внимание на Диану и сделал предложение, девушка решила, что все-таки он рассмотрел ее получше во время светских приемов и влюбился. "Я помню, как любила своего мужа. Я не могла оторвать взгляда, когда смотрела на него. Я была уверена, что я – самая везучая девушка в мире. Я думала, он будет заботиться обо мне. Как же я ошибалась…", – признается леди Ди много лет спустя.

С одной стороны, Диана надеялась, что Чарльз ее любит и они будут счастливы, а с другой, ни на секунду не забывала о существовании своей соперницы Камиллы. Невротическая ревность заставляла принцессу постоянно оглядываться на возлюбленную мужа и сравнивать себя с ней.

"Ситуация с Камиллой преследовала меня все время, с самой помолвки. Я не могла ни с кем поговорить об этом, и у меня не было собственных сил бороться. Когда я шла к алтарю, я искала глазами ее. Я знала, что она рядом", – откровенно говорила Диана.

По признанию принцессы, после брака мысли о любовнице мужа только усилились. Диане казалось, что даже в их с Чарльзом медовый месяц муж постоянно звонит Камилле. "Я была ею просто одержима", – вспоминала она.

К сожалению, поведение герцога только подтвердило страхи леди Ди. Отношения супругов были холодны как в спальне, так и вне ее. Все 15 лет брака Чарльз не обращал никого внимания на супругу, а все их разговоры были отстраненно интеллектуальными. А однажды Диана услышала, как супруг говорит по телефону Камилле, что будет любить ее вечно...

По признанию принцессы, она неоднократно совершала отчаянные поступки, рисковала своей жизнью лишь для того, чтобы хоть как-то заинтересовать собой мужа. Однако все было тщетно. Чарльз действительно все годы брака с Дианой любил только Камиллу, и разлука с ней только подогревала его чувства. По-видимому, леди Ди просто не была, что называется, его типажом.

Все это порождало у молодой и красивой женщины приступы недовольства собой и депрессию. Именно в годы брака с Чарльзом Диана заболела булимией, а затем всю жизнь пыталась бороться с тяжелым недугом.

Постепенно принцесса поняла, что ей нужна отдушина, чтобы выжить в этом браке. Таким сердечным бальзамом стали для Дианы горячо любимые дети и социальная жизнь. Принцесса сделала все для того, чтобы создать образ народной любимицы, и ей это с блеском удалось.

Весь мир восхищенно следил за тем, как леди Ди одевается, улыбается, говорит. Однако ни популярность, ни высокий статус не помогли принцессе стать по-женски счастливой рядом с Чарльзом.