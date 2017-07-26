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Общество

Останки принцессы Дианы четырежды пытались выкрасть

Принцесса Диана. Фото: Hulton Archive/Gettyimages.ru
За минувшие двадцать лет было сделано минимум четыре попытки выкрасть останки принцессы Дианы, похороненной в фамильном поместье Спенсеров в Элторпе. Брат принцессы граф Эрл Спенсер не понимает мотивы грабителей.
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Слухи, что принцесса Диана была тайно похоронена в часовне церкви Святой Марии в Элторпе или на территории парка в поместье Спенсеров, оказались несостоятельны. По словам брата принцессы, графа Эрла Спесера, Диана захоронена в Элторпе, фамильном поместье Спенсеров в Нортгемптоншире. 

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Но смерть принцессы кому-то до сих пор не дает покоя. По словам Спенсера, за двадцать лет, минувших со дня смерти Дианы, неизвестные вандалы четырежды пытались выкрасть ее останки. Мотивы похитителей брат покойной принцессы комментировать не стал. 

"За последние двадцать лет были четыре попытки украсть ее останки. Я рад, что этому положили конец... Есть странные люди", – заметил Эрл Спенсер в интервью радиостанции BBC 4. 

Диана Фрэнсис Спенсер родилась в 1961 году. Когда ей было двадцать лет, она вышла замуж за наследника британского престола принца Чарльза. В этом браке у супругов родились двое мальчиков, Уильям и Гарри. В 1996 году супруги развелись. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в автомобиле Mercedes Benz S280 30 августа 1997 года.

В 2008 году британский суд присяжных вынес вердикт: гибель Дианы произошла вследствие "небрежности" водителя Анри Поля, потерявшего контроль над управлением автомобиля на скорости 120 миль в час во время движения по туннелю Альма. По мнению суда, водитель к тому же был пьян плюс под действием антидепрессантов. Гибель принцессы Дианы была неизбежной еще и потому, что она не была пристегнута в момент, когда Mercedes на скорости почти 200 километров в час врезался в опору моста.  

Автор: Алексей Минин26 июля 2017, 18:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

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