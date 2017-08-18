Как Боярская вживалась в роль Анны Карениной

Елизавета Боярская рассказала, как готовилась к роли Анны Карениной. Вопреки обвинениям зрителей, актриса подошла к работе очень серьезно.

По словам Боярской, ей пришлось многому учиться, чтобы сыграть Анну Каренину правдоподобно. Так, например, актриса постигла азы дореволюционного варианта большого тенниса.

"В фильме есть сцена, где моя героиня играет вместе с Вронским в большой теннис. Максим Матвеев (исполнитель роли Вронского) занимался большим теннисом, и он хорошо играет. На съемках у нас был тренер по большому теннису XIX века", – цитирует Елизавету "Вечерняя Москва".

Ездить верхом актриса умела до съемок в "Анне Карениной", но в мужском седле. Теперь же ей потребовалось освоить дамское.

В детстве Елизавета занималась балетом, а сейчас пришлось учиться вальсу. "Тот танец очень важный. С него начинается любовь Анны и Алексея", – заметила Боярская.

Также актриса прокомментировала мнение зрителей о том, что она, как и ее героиня, пессимистично смотрит на жизнь. По словам Боярской, в этом они с Анной непохожи.

"Возможно, я не совсем комедиантка, но человек веселый, неунывающий. Считаю, что в душе нужно оставлять глоток надежды. Есть хорошие люди, добро, любовь и вера, которые помогают что-то пережить и превозмочь", – призналась она.

Напомним, сериал "Анна Каренина" ранее был показан по телеканалу "Россия-1" и вызвал массу негативных отзывов у критиков и зрителей. Так, многие отмечали, что Боярская недостаточно вжилась в образ и исполняет свою роль фальшиво.

