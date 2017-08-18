Как Боярская вживалась в роль Анны Карениной

Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Еда

Самое читаемое

Как Вера Глаголева скрывала страшную болезнь
Отказавшийся от пожилой жены Макрон близок к самоубийству
Похороны Бережной показали гниль украинского народа
Над опозоренной Бузовой поглумились в Шереметьево
Гузеева об уходе с Первого канала вслед за Малаховым и Кизяковым
партнеры
Пятница 18 августа
Лента новостей
22:01
Школьники ради забавы дали лошади кокаин
21:55
Простой способ взломать iPhone (видео)
21:51
Создана революционная тепловая вакцина от рака
21:24
На "Россию" бегут звезды со всех каналов
21:08
Московская биржа отказалась от гривны
21:02
Секс-марафон с юной подругой довел мачо до смерти
20:59
В Подмосковье молдаванка истязала детей для "воспитания"
20:00
Грецкие орехи спасут от ожирения
19:58
В Москве супруги поймали вооруженного домушника
19:40
Жертва ДТП погибла после падения с каталки в больнице
19:26
Колдун Бесов высказался о конце света 19 августа
19:01
К Земле мчится крупнейший в истории астероид
18:42
Российским пенсиям предсказали неизбежный рост
18:28
В Подмосковье ревнивица сожгла квартиру бывшего любовника
18:28
Отмотавшего срок красавца из "Дома-2" встретили из тюрьмы голубцами
18:02
В центре Москвы загорелась крыша дома
17:49
Эрдоган решил добить "утопающую" Меркель
17:43
Вкладчики "Югры" обратились к Набиуллиной
17:39
На малолетнего сына Фриске натравили судебных приставов
17:26
В озере под Москвой нашли труп мужчины
17:25
Захарова удивила необычным увлечением
17:19
Японцы объяснили природу своих извращений
17:04
Пенсионерка заняла 41 млн рублей и пропала
16:54
Синоптики рассказали о пике летней жары
16:50
Москвич из ревности расправился с двумя приятелями
16:40
Почему продажа лимузина Ельцина обречена на провал
16:38
Бузова напугала болезненной худобой
16:30
Метро Москвы впервые перейдет на круглосуточный режим
16:26
Осина заперли в лечебнице для алкоголиков
16:18
Известная актриса поглумилась над сексуальными фото звезд
16:15
Киев придумал Москве месть за Крым
16:10
Гроб с телом Глаголевой доставили в Москву
16:04
Размечтавшийся Порошенко ждет миллиарды от Европы
15:49
Почему старики боятся соцсетей
15:45
Гузеева рассказала о мучениях Глаголевой перед смертью
15:41
Пьяный москвич "заминировал" многоэтажку
15:25
Опухоль мозга спровоцировала глухоту у Корчевникова
15:09
Стас Костюшкин похвастался новым домом
14:56
У попавшего в аварию актера "Квартета И" нашли 70 штрафов
14:55
Путин наградил спасительницу ребенка под Псковом
14:37
Как Одри Хепберн сохранила стройность до старости
14:34
Россия готова к новой войне с Западом
14:29
Пропавшего Осина увезли двое неизвестных
14:11
Безнравственный халявщик Пресняков возмутил наглостью
13:57
В Тамбове зэк пытался сбежать из колонии с помощью усов
13:45
Олимпийская чемпионка сбежала из дома из-за насилия
13:44
15 лучших цитат Робби Уильямса
13:41
Литва нервничает из-за решения Путина
13:22
Шепелев умер от сердечного приступа
13:20
Особенная дочь Хакамады собралась замуж
13:11
Гузеева о "Давай поженимся!": Нас закроют, и кто-то перекрестится
13:10
Пожилая жена рассказала об очень спокойных ночах с Макроном
13:09
Циничный Порошенко порадовался крушению Boeing в Донбассе
12:55
Назван главный подозреваемый по делу о теракте в Барселоне
12:51
Cамые дешевые образовательные туры за рубеж
12:46
Где найти достойного мужчину для серьезных отношений
12:40
Актер Глушков узнал страшную истину о сыне
12:35
Рак победили с помощью витамина
12:17
В Испании раскрыли ячейку террористов
12:08
Чем Первый канал заменит закрытые передачи
12:03
В Таиланде в аварии погибли двое россиян
12:02
Как правильно выбрать мороженое
11:50
Порошенко вонзил второй нож в спину Трампа
11:48
Жириновский представил внебрачного сына
11:44
Команда "Прямого эфира" взбунтовалась против продюсера Малахова
11:32
Евгений Осин пропал без вести после съемок в "Пусть говорят"
11:31
В торговом центре на севере Москвы ищут бомбу
11:21
Путевки в Турцию стали дешевле авиабилетов
11:20
Избитая москвичка бросилась в окно после ссоры
11:15
В России появятся новые деньги
11:13
Джоли и Питт попали в новый скандал
11:12
Страхи вновь нокаутировали рынки
11:11
Совет на выходные
11:09
На МЦК случился сбой в движении поездов
11:00
Чудесное спасение выпавшего из окна малыша попало на видео
10:50
Девушка страдает из-за постоянного желания заняться сексом
10:48
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
10:40
Найден расчлененный труп Порошенко
10:35
Что стало с вдовой Андрея Панина
10:33
Полиция опозорилась во время трагедии в Барселоне
10:30
Боевики "ИГ" показали место следующего теракта
10:24
В Петербурге после стрельбы задержали звезду "Убойной силы"
10:19
Главные события Москвы с 18 по 24 августа
10:15
Главу МИД Германии "пытают" за ужин с Путиным
09:55
Одноногая девушка показала шикарную фигуру в бикини
09:49
Звезды о бойне в Барселоне
09:47
Володин выразил соболезнования народу Испании
09:42
Борисов разочаровал в роли ведущего "Пусть говорят"
09:22
Названа причина болезни Веры Глаголевой
09:11
При теракте в Испании пострадала россиянка
09:08
Выпускницу "Фабрики звезд" не узнали после пластики
08:59
Россиян ждет резкий рост цен на лекарства
08:46
Преданная мужем Макрон оправдалась за скандал с зарплатами
08:28
Порошенко нашел способ спастись от нестерпимого зуда
08:24
Суд вынес приговор по делу о пожаре на типографии в Алтуфьево
08:11
В Испании произошел второй за сутки теракт
08:07
Заворотнюк чудом спаслась от нападения в Барселоне
07:47
Актер из "Квартета И" попал в аварию с грузовиком
22:04
Как террористы взрывали Испанию
21:55
Первый канал о закрытии еще четырех программ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как Вера Глаголева скрывала страшную болезнь
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Веру Глаголеву съел рак желудка
Безнравственный халявщик Пресняков возмутил наглостью
Старшая дочь знала о скорой кончине Глаголевой
Циничные украинцы поглумились над смертью Глаголевой
Культура

Как Боярская вживалась в роль Анны Карениной

Кадр из сериала "Анна Каренина"
Елизавета Боярская рассказала, как готовилась к роли Анны Карениной. Вопреки обвинениям зрителей, актриса подошла к работе очень серьезно.
прочитано 429 раз

По словам Боярской, ей пришлось многому учиться, чтобы сыграть Анну Каренину правдоподобно. Так, например, актриса постигла азы дореволюционного варианта большого тенниса.  

ПО ТЕМЕ

Какие фильмы разочаровали россиян в 2017 году

Скандальная "Анна Каренина" вышла на большой экран

Гости "Кинотавра" сбежали с показа "Анны Карениной"

"В фильме есть сцена, где моя героиня играет вместе с Вронским в большой теннис. Максим Матвеев (исполнитель роли Вронского) занимался большим теннисом, и он хорошо играет. На съемках у нас был тренер по большому теннису XIX века", – цитирует Елизавету "Вечерняя Москва". 

Ездить верхом актриса умела до съемок в "Анне Карениной", но в мужском седле. Теперь же ей потребовалось освоить дамское.  

В детстве Елизавета занималась балетом, а сейчас пришлось учиться вальсу. "Тот танец очень важный. С него начинается любовь Анны и Алексея", – заметила Боярская. 

Также актриса прокомментировала мнение зрителей о том, что она, как и ее героиня, пессимистично смотрит на жизнь. По словам Боярской, в этом они с Анной непохожи.  

"Возможно, я не совсем комедиантка, но человек веселый, неунывающий. Считаю, что в душе нужно оставлять глоток надежды. Есть хорошие люди, добро, любовь и вера, которые помогают что-то пережить и превозмочь", – призналась она. 

Напомним, сериал "Анна Каренина" ранее был показан по телеканалу "Россия-1" и вызвал массу негативных отзывов у критиков и зрителей. Так, многие отмечали, что Боярская недостаточно вжилась в образ и исполняет свою роль фальшиво.  

Автор: Рудольф Великолепный18 августа 2017, 16:49

комментарии

Политика

Эрдоган решил добить "утопающую" Меркель
Киев придумал Москве месть за Крым
Циничный Порошенко порадовался крушению Boeing в Донбассе
Главу МИД Германии "пытают" за ужин с Путиным

Шоу-бизнес

Как без макияжа выглядит 70-летняя София Ротару
Сенсационная версия внезапной смерти Глаголевой
Малахов стал ведущим еще одного проекта на "России"
Отмотавшего срок красавца из "Дома-2" встретили из тюрьмы голубцами

Проишествия

Секс-марафон с юной подругой довел мачо до смерти
Жертва ДТП погибла после падения с каталки в больнице
Найден расчлененный труп Порошенко
Избитая москвичка бросилась в окно после ссоры

Lifestyle

Назван самый вредный для психики фильм
Как Боярская вживалась в роль Анны Карениной
Раскрыта главная загадка мультфильма "Король лев"
Вера Глаголева сгорела на съемках последнего фильма
Шоу-бизнес

Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы

Никиту Преснякова выставили "мажорным идиотом"
Гороскоп

Названа причина болезни Веры Глаголевой

Актрису надломили жизненные невзгоды
Происшествия

В Испании произошел второй за сутки теракт

Полиция просит местных жителей не покидать свои дома
Шоу-бизнес

Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым

Команде "Прямого эфира" официально представили нового ведущего

Гороскоп

Совет на выходные
Названа причина болезни Веры Глаголевой
Сати Казанову и ее любовника поглотил вакуум
Смерть Виктора Цоя признали убийством

Фоторепортажи

Кровавый теракт потряс Барселону
Одноногая девушка показала шикарную фигуру в бикини
Модель на восьмом месяце беременности удивила плоским животом
Последние фото Веры Глаголевой

Спорт

Олимпийская чемпионка сбежала из дома из-за насилия
Боксер Лебедев сообщил о смерти матери
Месси оскорбил Рамоса после издевки на матче (видео)
Завистливая Уильямс объяснила всенародную любовь к Шараповой

Регионы

В Подмосковье ревнивица сожгла квартиру бывшего любовника
В Тамбове зэк пытался сбежать из колонии с помощью усов
Чудесное спасение выпавшего из окна малыша попало на видео
Юная пироманка держит в страхе городок
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru