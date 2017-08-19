Запрещенный фильм Глаголевой обнародуют в день ее похорон
"Этот фильм не дошел до широкого зрителя, был запрещен к прокату из-за проблем с правообладателями. Но теперь мы волевым решением выпускаем его", – сообщил Dni.Ru глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Картину можно увидеть в киносети "Московское кино" с 10 утра до позднего вечера 19 августа. "Будем бесплатно показывать последний фильм Глаголевой "Две женщины", которому многое было отдано и который не был в достаточно широком прокате", – заявил Кибовский.
Глава департамента культуры столицы отметил, что Глаголева снимала не боевики и не страшилки, а фильмы, апеллирующие к лучшим человеческим качествам. "К сожалению, ее фильмы не выходили в большой прокат, прокатчики не были заинтересованы в таких лентах, это печально, поскольку Вера снимала картины для думающего зрителя", – подчеркнул Кибовский.
Напомним, Вера Глаголева скончалась в Германии на 62-м году жизни. По предварительным данным, актрису убил рак желудка.
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