Подруга о смерти Глаголевой: Она срежиссировала свой уход
"Я даже не могла представить, какой стойкостью обладала Вера, она так срежиссировали свой уход, для всех это было полной неожиданностью ", – цитирует ТАСС Иванову.
Продюсер пояснила, что место прощания с Глаголевой выбрано не случайно. "Эта сцена в Доме кино была ее любимой, мы каждую свою картину представляли здесь зрителям и всегда очень волновались, как пройдет показ. Был полный зал, были аплодисменты", – рассказала Наталья.
Во время траурной церемонии продюсер пообещала сделать все, чтобы последняя картина Веры Глаголевой была завершена. "Вера не доделала свой последний фильм, она сделала его на 90%. В июне завершилась часть съемок, но нам еще предстоит все самим закончить", – отметила Наталья Иванова.
Как писали Dni.Ru, церемония прощания с Верой Глаголевой проходит в столичном Доме кино. На траурное мероприятие пришли тысячи людей. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.
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