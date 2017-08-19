Подруга о смерти Глаголевой: Она срежиссировала свой уход

Подруга и продюсер фильмов Веры Глаголевой Наталья Иванова рассказала о последнем разговоре с актрисой. Они обсуждали работу, готовились к киноэкспедиции в Казахстан, ничто не предвещало трагедии.

"Я даже не могла представить, какой стойкостью обладала Вера, она так срежиссировали свой уход, для всех это было полной неожиданностью ", – цитирует ТАСС Иванову.



Продюсер пояснила, что место прощания с Глаголевой выбрано не случайно. "Эта сцена в Доме кино была ее любимой, мы каждую свою картину представляли здесь зрителям и всегда очень волновались, как пройдет показ. Был полный зал, были аплодисменты", – рассказала Наталья.

Во время траурной церемонии продюсер пообещала сделать все, чтобы последняя картина Веры Глаголевой была завершена. "Вера не доделала свой последний фильм, она сделала его на 90%. В июне завершилась часть съемок, но нам еще предстоит все самим закончить", – отметила Наталья Иванова.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Авг 17 2017 в 8:00 PDT

Как писали Dni.Ru, церемония прощания с Верой Глаголевой проходит в столичном Доме кино. На траурное мероприятие пришли тысячи людей. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.



