Актеры скорбят по поводу кончины Глаголевой

Смерть 61-летней Веры Глаголевой стала полной неожиданностью для ее родных, друзей и коллег. Многие актеры высказали соболезнования семье артистки и рассказали о том, какой им запомнилась эта прекрасная женщина.

Актер Михаил Боярский заявил, что новость о смерти Глаголевой просто "ошарашила" его."Это очень печальное событие, которое потрясет всех актеров, всех любителей кинематографа, потому что она была ярким героем в нашем кинематографе", – цитирует актера ТАСС

Боярский вспомнил, как приятно ему было работать вместе с Глаголевой в сериале "Зал ожидания". "Она очень мягкий, тонкий человек, и в то же время у нее был такой замечательный стержень большого профессионала как актрисы и будущего режиссера", – отметил он.

Смерть Глаголевой прокомментировал и народный артист России Борис Щербаков. Он подчеркнул, что эта трагическая новость просто "убила" его, так как Вера была "очень молодой женщиной". Щербаков выразил соболезнования семье Глаголевой, отметив, что она была очаровательной женщиной, передает "Комсомольская правда".

Российская актриса Вера Васильева заявила, что скорбит о кончине своей коллеги.Это огромная потеря, потому что у нее была большая душа, очень большая культура. Таких людей очень мало", – цитирует ее Russia Today.

Актриса Юлия Пожидаева также высказалась о смерти Глаголевой. Она вспомнила, как снималась вместе с Верой в сериале "Обручальное кольцо".

"Я в каком-то шоке нахожусь...Она потрясающий человек. У нас были очень теплые отношения, всегда была комфортная рабочая обстановка. Я в полном шоке, это так неожиданно. Кошмар. Даже не могу ничего сказать по сути", – цитирует Пожидаеву РЕН ТВ.

