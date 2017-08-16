Ольга Погодина в ужасе от кончины Веры Глаголевой

Звезда кинофильма "Бедная Саша" ушла из жизни на 62-м году, по предварительным данным, от онкологического заболевания. Ольга Погодина узнала о случившемся от корреспондента Dni.Ru.

"Это ужасно. Я с огромным уважением отношусь и буду относиться к этому человеку и к этой актрисе. Мы лично не были знакомы, не пересекались. В данном случае я могу выразить только свои соболезнования. Совершенно искренние. Это всегда ужасная трагедия для близких. Я не думаю, что здесь нужно что-то комментировать", – со скорбью ответила актриса.

Родные Веры Глаголевой попросили не беспокоить их и дать время, чтобы смириться с потерей. Дочь актрисы Наталья Шубская выступила с обращением, в котором попросила всех представителей СМИ в этот трагический период жизни воздержаться от каких-либо комментариев и оставить их семью в покое. "Если вы действительно любили нашу маму, просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере". В своем Instagram она написала: "Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом, и мы чувствуем это".

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Авг 16 2017 в 6:25 PDT

Напомним, несколько лет назад актриса была доставлена в больницу. Ее внешний вид вызывал беспокойство у поклонников, но медики не сразу выявили заболевание. Вера долго находилась на обследовании. В конце концов, выяснилось, что здоровью звезды ничего не угрожает. У Глаголевой нашли отклонения, характерные для ее возраста, – в работе ЖКТ и сердца. Поэтому звезде пришлось исключить некоторые продукты питания из рациона.

Вера Глаголева сыграла более, чем в пятидесяти фильмах, выступала как режиссер, сценарист и продюсер. Среди самых известных киноработ – "Бедная Саша", "Маросейка, 12", "Сошедшие с небес", "Одна война". Последний фильм под названием "Две женщины" вышел в 2014-м.