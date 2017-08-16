Самые яркие роли Веры Глаголевой в кино

16 августа стало известно, что российская актриса театра и кино Вера Глаголева скончалась в США. Dni.Ru решили вспомнить самые яркие роли этой прекрасной и талантливой женщины.

"Не стреляйте в белых лебедей" (1980)

В этой картине Глаголева играет роль учительницы Нонны Юрьевны, которая приезжает работать в глухую деревушку. Там мечтательной девушке приходится столкнуться с реальными жизненными проблемами. Однако благодаря своей чуткости и доброте Нонна с блеском справляется с трудностями. Она находит общий язык со сложным мальчиком Колькой и даже перевоспитывает его отца.

"Выйти замуж за капитана" (1985)

Главная героиня Глаголевой – самостоятельная и смелая журналистка Лена. После неудачного замужества женщина привыкла рассчитывать только на себя и перестала доверять мужчинам. Но встреча с капитаном-пограничником полностью меняет мировоззрение Лены.

"Сломанный свет" (1990)

В этой психологической драме Глаголева играет начинающую актрису Ольгу, мечтающую о настоящей, серьезной роли. Картина примечательна еще и тем, что в ней Вера выступила в качестве режиссера. Именно в период съемок в этом фильме Глаголева также нашла и свое личное счастье – вышла замуж за бизнесмена Кирилла Шубского.

"Бедная Саша" (1993)

В трогательной новогодней мелодраме Глаголева сыграла мать главной героини, девочки Саши – уверенной в себе женщины-банкирши. Ребенок страдает от нехватки материнского внимания и решает ограбить банк, чтобы привлечь внимание родителя. Партнером Глаголевой по картине здесь выступил Александр Сбруев.

"Зал ожидания" (1998)

Одна из самых ярких работ Глаголевой – это роль режиссера в драматическом сериале "Зал ожидания". Ее героиня вынуждена на несколько дней застрять в маленьком, захолустном городке. За это время женщина встречает бывшего мужа и находит главную героиню для своего фильма.