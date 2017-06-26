Валентин Гафт сильно болен

Народный артист России Валентин Гафт отменил творческий вечер в Екатеринбурге по причине болезни. Организаторы мероприятия выразили надежду, что мероприятия все же состоится, но ближе к осени.

Творческая встреча с актером должна была состояться в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге 27 июня. Однако 26 июня стало известно, что состояние здоровья Гафта не позволяет ему встретиться с поклонниками, передает ТАСС.

"К сожалению, Валентин Гафт заболел и не может приехать на творческий вечер. Вернуть билеты можно завтра с 10:00 (08:00 мск) на кассах. Актер хочет приехать в "Ельцин Центр" и в Екатеринбург, поэтому надеемся, что творческий вечер состоится ближе к осени", – уточнили в "Ельцин Центре".

Творческий вечер актера был запланирован в рамках киноклуба "Ельцин Центра". Гафт должен был прочесть стихи, эпиграммы, а также ответить на вопросы зрителей.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что Валентина Гафта поколачивает супруга, актриса Ольга Остроумова. Сам артист предпочел прямо не отвечать на вопрос об отношениях в его семье.

"У нас все хорошо с супругой Олей Остроумовой. Осенью у нее будет юбилей, обязательно отметим. И стихи, и подарки – все будет! Главное – было бы здоровье. И вообще у меня сейчас все мысли о работе, а не о том, что вы спрашиваете. Это все мелочи жизни!" – сказал Гафт. Возможно, неприятные сплетни оказали влияние и на состояние здоровья актера.