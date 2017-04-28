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Культура

Волчек откровенно об отношениях с Гафтом

Глина Волчек. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Театр "Современник" отпраздновал в апреле свой 61-й день рождения. В честь этого события его художественный руководитель и легенда отечественной сцены Галина Волчек в откровенной беседе рассказала об отношениях с коллегами по творческому цеху и личной жизни.
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По словам Галины Борисовны, в свое время она подарила Валентину Гафту пьесу "Игра в джин", отданную ей в 1978 году в Америке авторами спектакля. Волчек называет его "абсолютно осознанным подарком" Валентину Иосифовичу.

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"Я тогда ее схватила и только в самолете опомнилась, думаю: "А что я буду ставить, с кем?"… И я отвезла ее Товстоногову. Там играл Лебедев и, по-моему, Попова. Прошло время, и я отдала эту пьесу Гафту", – цитируют актрису "Известия".

По словам Волчек, репетиции шли трудно. Она призналась, что с Гафтом "вообще очень трудно", несмотря на то, что она его обожает "и как артиста, и как человека". "Конечно, терпеть его тяжело. Но я его очень люблю, ценю и прощаю обидчивость, которая стоит за этим чудовищно тяжелым характером", – делится худрук "Современника".

Говоря о своей жизни, актриса отмечает, что ей некогда было особенно о чем-то сожалеть. "Правильно мне одна из моих свекровей сказала: "Для тебя театр – это дом, а дом – это театр", – вспоминает Галина Борисовна. По ее словам, вся ее жизнь подчинена работе.

По признанию актрисы, самым счастливым днем для нее стал день появления на свет сына. "Началось с того, что я все время смотрела на часы в палате... Было воскресенье. Все говорят: "Она сегодня не родит, это точно, это факт"… А я смотрю на часы и думаю: "В понедельник – ни за что. Рожу сегодня". Ну и родила", – рассказывает Волчек.

По ее словам, к рождению ребенка она серьезно готовилась заранее, читала специальную литературу о материнстве. Однако растерялась, когда в палату к роженицам вошли и сказали, что сейчас принесут их детей. "Первое, что я делаю, ныряю в тумбочку, достаю расческу и думаю: "Ну нельзя, чтобы мой сын увидел меня такой страшилой!", – делится актриса.

Отметим, что за все время существования театра "Современник" Галина Борисовна была с ним неразлучна. Она служила там актрисой, режиссером, главным режиссером, а с 1989-го и по сей день —художественным руководителем. 

Автор: Людмила Фоканова28 апреля 2017, 12:25

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