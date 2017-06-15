Остроумову обвинили в избиениях Гафта

В СМИ появилась информация о том, будто Ольга Остроумова бьет мужа, актера Валентина Гафта. Однако сам артист утверждает, что у них с женой "все хорошо".

Ольга Остроумова и Валентин Гафт вместе уже 20 лет. Однако недавно в СМИ появилась информация о том, что в паре не все гладко. Более того, будто бы Остроумова поднимает руку на Гафта. Встревоженные журналисты связались с артистом, чтобы прояснить ситуацию.

Однако тот предпочел прямо не отвечать на вопрос. "У нас все хорошо с супругой Олей Остроумовой. Осенью у нее будет юбилей, обязательно отметим. И стихи, и подарки – все будет! Главное – было бы здоровье. И вообще у меня сейчас все мысли о работе, а не о том, что вы спрашиваете. Это все мелочи жизни!" – цитирует Гафта Eg.RU.

Не добившись от артиста конкретного ответа, репортеры позвонили бывшему мужу Остроумовой, режиссеру Михаилу Левитину. Они в разводе уже 23 года, но, по словам самого Левитина, "по-настоящему" дружат. "Что же касается Оли и Гафта, то у них крепкий брак, они хорошо живут. Хотя не скрою, в моменты эмоционального возбуждения Остроумову очень трудно успокаивать!" – сообщил Левитин.

Как поведал экс-супруг актрисы, "в принципе" Остроумова может ударить и оскорбить. "Например, такое происходило по отношению к детям, когда они доводили ее. Хотя Оля безумно их любит. Меня не била. У нас с ней была прекрасная жизнь. А как только я понял, что она захотела меня ударить, сразу решил собирать манатки. Подумал, что надо быстрее уходить, а то все что угодно может произойти, если резко выйдет из себя", – рассказал режиссер.

Далее Левитин пустился в рассуждения. "Время от времени всех нас, мужиков, надо немножко колотить. И Оля, как женщина, имеет на это право. Да, она может по шее дать, и будет права. Ее нельзя в определенные моменты трогать. Надо просто оставить в покое, чтобы жила, дышала полной грудью", – заключил Левитин.