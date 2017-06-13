Определен состав жюри на ММКФ

Стал известен состав жюри 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет в столице с 22 по 29 июня. В состав жюри основного конкурса вошли Реза Миркарими (Иран), Орнелла Мути (Италия), Йорн Доннер (Финляндия), Альберт Серра (Испания (Каталония), Александр Адабашьян (Россия) и Бригитта Мантей (Германия). Конкурс документального кино будут оценивать Кристиан Фрай (Швейцария), Алексей Ханютин (Россия) и Юн Джеро (Республика Корея). В состав жюри российской кионкритики вошли Ирада Исмаилова, Эльга Лындина, Леонид Павлючик, Дмитрий Салынский и Андрей Шемякин.