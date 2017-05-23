Виторган решился на ограбление

В ближайшее воскресенье, 28 мая, на телеканале НТВ состоится премьера остросюжетной комедии "Погоня за шедевром". В главной роли выступил сам Максим Виторган.

Знаменитый артист вжился в образ Максима Озерова – скромного и трудолюбивого программиста ФСБ, жизнь которого более чем размеренна. Но все меняется, когда он встречает старого друга Николая Басова.

До недавнего времени Николай трудился в художественном музее реставратором. Он подрабатывал, делая копии с известных картин. И все шло неплохо, пока от некого бизнесмена Андрея Андреевича не поступил заказ на репродукцию полотна Горданса стоимостью десять миллионов евро.

Николай догадался, что клиент намерен выкрасть картину из музея, подменив ее копией. Басов решил обмануть бизнесмена и сделал сразу две реплики. Пометив одну из копий специальной флуоресцентной краской, он продал ее клиенту. А вторую вернул в музей. Руководствуясь благими целями, оригинал он оставил себе. Но только "на время".

Целый год подмена оставалась незамеченной, ведь отличить мастерски сделанную копию от оригинала практически невозможно. Горе-реставратор почти решился вернуть шедевр, но его планам не суждено было осуществиться... Николая неожиданно уволили.

Пытаясь восстановить справедливость, Басов уговаривает Максима пойти на весьма опасную авантюру – провернуть "ограбление наоборот". Электронные замки и сейфы – конек главного героя, а потому он соглашается помочь другу.

Съемки проходили в историко-художественном музее Серпухова и держались в строжайшей тайне. Помимо Максима Виторгана, в телепроекте приняли участие такие звезды, как Евгений Андропов, Николай Добрынин, Тимофей Трибунцев и Галина Богушевская.

Удастся ли Максиму совершить "ограбление века" и восстановить справедливость? Узнаем уже в это воскресенье.