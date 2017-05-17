Женатого Виторгана засняли в обнимку с известной актрисой

Женатого на Ксении Собчак актера Максима Виторгана засняли в обнимку с известной актрисой. Артист трепетно прижал коллегу к своей широкой груди.

Едва вернувшись в Россию из продолжительного путешествия, совершившего его с супругой Ксенией Собчак, Максим Виторган оказался в обществе актрисы Ольги Лерман. Более того, избранник скандально известной телеблондинки нежно прижал коллегу к своей широкой груди. Та, в свою очередь, держит в руках череп. Соответствующую фотографию Максим не побоялся опубликовать на своей страничке в социальной сети Instagram.

Однако поклонникам Виторгана и Собчак не стоит волноваться. Речь идет о нежных чувствах исключительно в рамках рабочего процесса. "После двухлетнего перерыва восстанавливаем "Возвращение домой". Пинтер. Мирзоев. Суханов. 19 и 26 июня", – оповестил многочисленных подписчиков Максим, давая понять, что фото сделано во время репетиции.

Фанаты с восторгом восприняли и публикацию и известие. "Лерман!❤❤❤", "Оля!😍❤💐", "Ерика, как родного, к груди прижала😊", – выразили свои впечатления пользователи Сети.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Май 17 2017 в 4:12 PDT

Интересно, что ранее Виторган объявил о решении на какое-то время спрятаться от любопытных глаз. "Сейчас у меня есть два больших рекламных контракта, которые позволяют мне в течение полугода при желании отказываться от каких-то предложений. Я решил этим моментом воспользоваться", – сообщил 44-летний артист.

Однако Виторган оговорился, что это вовсе не значит, что он зарекся сниматься. "Но для того, чтобы сделать некоторую перезагрузку, я пришел к выводу, что надо на какое-то время спрятаться. Зритель пропажи не заметит, – уверен актер. – Потому что в прошлом году я наснимался с три короба. И эти фильмы как раз должны выйти. Так что мое исчезновение носит очень условный характер", объяснил в недавнем интервью Максим Виторган.