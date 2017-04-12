Ксения Собчак назвала мужа негодяем

Актер Максим Виторган откровенно рассказал о супружеской жизни с Ксенией Собчак. Он рассказал, из-за чего они сильно ругались,и почему она назвала его негодяем.

Максим Виторган ответил на вопросы популярного портала The Question. Они касались не только его работы, но и личной жизни. В частности, речь зашла о том, как он относится к тому, что его супруга Ксения Собчак – медийная личность, тянущая за собой большой шлейф скандалов. Виторган ответил, что воспринимает популярность жены как данность, причем сама светская жизнь его мало интересует, и если он оказывается в свете, то только в результате сильного давления.

При этом после того, как он стал мужем Собчак, в окружении Виторгана появилось много личностей, которые с ним не просто здороваются, но обнимают и целуют (хотя он не всех даже знает), но проблема в том, что они не являются его "целевой аудиторией". "В прежней жизни я бы избегал так"". А теперь я учусь, как минимум, многозначительно молчать. Правда, моя жена говорит, что я негодяй, потому что по моему выражению лица и так всегда все понятно", – сообщил Виторган.

Ситуация осложняется еще и тем, что Ксения Собчак журналистка и по долгу службы ей приходится поддерживать отношения с людьми, которые совсем не импонируют ее мужу. "С кое-кем из этих людей я в буквальном смысле не сажусь за один стол. Она даже извиняется за меня иногда перед ними. Когда-то мы сильно ругались по этому поводу, потому что я требовал от нее такого же поведения. Но потом она мне объяснила, что эти люди являются для нее важным источником информации. И я смирился", – цитирует Виторгана портал.

Зашла речь и об их маленьком сыне Платоне. Мальчик появился на свет, когда его отцу уже было "слегка за 40". При этом у актера есть старшие дети, рожденные значительно раньше. И эта разница в ощущениях отцовства только постигается Максимом.

"Многие вещи просто теряют былой смысл. И, конечно, я стал одновременно более уравновешен и сентиментален. Теперь на меня производят впечатление все эти розовые сердечки, плюшевые мишки. Да и парень такой получился удачный – не суетливый, вдумчивый, обаятельный. С появлением ребенка у тебя появляется шкала, по которой ты четко видишь, как проходит время. Моему сыну будет всего-навсего десять лет, а мне – уже 54. А когда он закончит школу, мне будет 60. И меня это пугает", – признался Максим Виторган.