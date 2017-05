В Каннах освистали скандальную премьеру корейского режиссера

Ранее продюсеры Netflix отказались от трансляции картины во французский кинотеатрах. Как утверждали некоторые СМИ, все это было сделано с единственной целью – для увеличения прибыли онлайн-кинотеатра компании.

Кинопоказ был с шумом сорван, едва на экране появился логотип Netflix. Зрители начали громко возмущаться и даже свистеть. Безусловно, негодование зала не относилось к режиссеру картины Пону Джон-ху.

Справедливости ради стоит отметить, что недовольство публики вызвало не только упоминание Netflix, но и плохое качество изображения в кадре. Так, в первых титрах картинка оказалась буквально обрезана.

"Включают "Окчу", начинается свист. Затем начинается фильм, и у изображения нарушены соотношения сторон", – прокомментировал происходящее известный кинокритик Дэвид Эрлих. В своем Twitter он написал, что ситуация напоминает ему "настоящий тюремный бунт".

OKJA starts, huge boos at Netflix logo. Then film plays in wrong aspect ratio and Grand Lumiere almost rioted. movie stopped. #Cannes2017